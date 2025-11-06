Previo al regreso de BTS, la serie de Jimin y Jung Kook Are You Sure?! llegará a streaming: Fecha y capítulos

Estamos a nada del tan esperado regreso de BTS y muestra de ello es la confirmación de la segunda temporada de Are You Sure?!, de Jimin y Jung Kook, quienes comparten algunas de sus vivencias y viajes juntos, lo que ha despertado el furor de todo el ARMY.

De manera sorpresiva se anunció que la nueva temporada de esta miniserie se estrenará el próximo miércoles 03 de diciembre a través de la plataforma de Disney+, donde podremos ver a esta parte de BTS en sus divertidas aventuras.

¿Qué es Are You Sure?!, la serie de Jimin y Jung Kook?

Todo mundo conoce a Jimin y a Jung Kook, y habitualmente los vemos arriba de los escenarios junto a los otros cinco integrantes de BTS pero en este programa ambos comparten las aventuras que pasan en sus viajes, donde cada momento es oro pues es un lado más cercano a estos.

Este proyecto surgió un año antes de que ambos se alistaran a su servicio militar, donde en la primera temporada pudimos verles viajar por Japón y por Estados Unidos, donde conocimos una parte más íntimo de los artistas.

¿Qué pasará en la segunda temporada de Are You Sure?!

En esta nueva entrega de Are You Sure?! se mostrará a Jimin y Jung Kook quienes días después de terminar su servicio militar viajaron con un presupuesto modesto a Suiza y a Vietnam a lo largo de 12 días, donde este par compartió de todo, pero en especial risas, amistad y una experiencia única.

Durante esta nueva entrega, nuestros ídolos del K-Pop se apoyan del concepto de “viajes minimalistas”, dando a entender que viajarán con poco equipaje y costean a bajos precios lo que viven en esos días, disfrutando de una experiencia más genuina, dando un toque único al programa.

¿Cuántos capítulos tiene “Are You Sure?! 2?

De momento se sabe que esta producción contará con 8 capítulos y si bien, sabemos que la nueva temporada llegará a streaming el próximo 03 de diciembre, se espera que al igual que la primera entrega, se estrene un capítulo doble y que después los episodios lleguen semanalmente.