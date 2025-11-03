¡Atención ARMY! BTS ya habría terminado de grabar su disco: Pronto se confirmará su lanzamiento y su gira para 2026

En las últimas horas se ha mencionado que la agrupación furor Bangtan Boys, mejor conocida como BTS ya habría terminado de grabar su próximo disco, trabajo con el que harán su tan esperado regreso luego de varios años de inactividad debida principalmente a que los integrantes realizaron su servicio militar obligado.

El pasado sábado 01 de noviembre, el integrante Jimin realizó una transmisión en vivo sorpresa en WeVerse donde platicó brevemente con sus fans, donde igual V se unió como invitado y ambos compartieron con algunas novedades sobre sus vidas y sobre BTS.

¿Cuándo saldrá el nuevo disco de BTS?

Aunque este nuevo disco ya está casi listo, la agrupación conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook o incluso HYBE, su sello no han compartido una fecha oficial de el lanzamiento de este, aunque se espera que sea para inicios del 2026.

Otro detalle que emociona a todo el ARMY es que lo más probable es que también podamos escuchar el primer single de este regreso musical de BTS en las próximas semanas, pues el fandom ha estado a expectativas de cualquier próximo anuncio, misma que podría llegar antes de navidad.

Sabemos que cada detalle de BTS emociona a sus fans, mismos que tendrán que estar al pendiente de cada novedad pues se presume que en 2026 ofrecerán su gira más grande con la que podrían visitar Latinoamérica.

¿BTS dará un concierto en México?

En los últimos días se ha hablado mucho sobre el concierto de BTS en México, mismo que es esperado para el mes de abril o mayo pues su gira comenzaría en primavera de 2026 de acuerdo con el grupo de K-Pop.

Las próximas semanas podrían ser cruciales para todo el ARMY pues podríamos tener música nueva de BTS, el anuncio de su lanzamiento y las fechas de su gira mundial.

