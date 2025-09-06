“Los vampiros son los nuevos Jonas Brothers”, My Chemical Romance ODIA la saga de Crepúsculo

Aunque va para dos décadas de que se estrenó en cines del mundo la saga de Crepúsculo protagonizada por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner hace algunos años salió a flote el desagrado (odio) de la banda My Chemical Romance por estas películas y aquí te venimos a refrescar la memoria.

En alguna ocasión, la banda de rock alternativo originaria de Nueva Jersey dejó muy en claro su opinión respecto a esta saga de películas que retratan la historia del romance entre Edward Cullen y Bella Swan, quienes se envolvieron de la estética “vampira” dentro de sus películas.

¿My Chemical Romance odia la saga de Crepúsculo?

Gerard Way, el vocalista y líder de la banda declaró que fueron presionados para hacer una canción que apareciera en ”Luna Nueva”, la segunda entrega de la saga de Crepúsculo, misma que ya estaba siendo un fenómeno mundial y que contaba dentro de su soundtrack canciones de bandas como Linkin Park, Muse y Paramore.

Aún cuando la creadora de esta historia de fantasía, Stephenie Meyer declarara abiertamente que escuchaba a bandas como My Chemical Romance, Linkin Park o Muse cuando escribía los libros, finalmente la banda no apareció tras un poco de insistencia.

“Para mí, esta banda conecta mucho con la personalidad de Jacob. Es una emoción cruda e incontrolable; no se trata de alguien que ha crecido, se ha endurecido y ha aprendido a controlar las cosas. Es alguien que lo siente por primera vez y solo quiere salir y hacer estallar todo. La canción “Famous Last Words” es una versión muy romántica de Jacob diciendo: “Bien, me estoy exponiendo, y probablemente me vas a destrozar, pero eso no cambia el hecho de que seguiré haciendo la oferta”.

¿Cuál fue la respuesta de MCR?

“Con cosas como Crepúsculo, la idea de algo gótico como los vampiros ya no daba miedo; eran sexys o contemplativos. Para mí, los vampiros son los nuevos Jonas Brothers. Así que hemos ido al otro lado”.

Ese mismo año, My Chemical Romance estaba en el proceso creativo de su cuarto disco de estudio ‘Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys’, con el que se reinventaron su sonido y su imagen dejando de lado la estética gótica que les había caracterizado. De dicho álbum se desprende la canción ‘Vampire Money’, la cuál está llena de referencias a esta vivencia con la que dejaron muy en claro su postura respecto a en qué películas no quieren aparecer.