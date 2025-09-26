¿Eres fan de My Chemical Romance? Ellos son los personajes de la gira “The Black Parade” en su 20 aniversario
Cada vez falta menos para el regreso de My Chemical Romance a la CDMX y poco a poco hemos comenzado a calentar motores de la gira del 20 aniversario del disco “The Black Parade”
Como sabrás en 2026 My chemical Romance estará iniciando su tan esperada gira que conmemore el 20º aniversario de uno de sus álbumes más queridos: ‘The Black Parade’, el cuál marcó a toda una generación que creció escuchando su música y quienes ciertamente descubrieron parte de su identidad a través de esta banda.
La gira mundial recorrerá toda Latinoamérica, por lo que no podemos esperar su paso por México y aunque ver a My Chemical Romance en vivo nos emociona, uno de los detalles que más ha llamado la atención es su puesta en escena que lleva una narrativa acercada a la música en vivo y al disco, por lo que te hablaremos de los personajes que participan en esta.
¿Cuáles son los personajes que aparecen en la gira The Black Parade de My chemical Romance y qué significan?
- The Patient (El Paciente): Es el protagonista del disco y de la puesta en escena, pues es una persona que muere y cuya muerte da inicio al “Black Parade”. El vocalista de la banda, Gerard Way es quien lo interpreta y cuenta su historia a través de todo el disco.
- Mother War (La Madre Guerra): Es una figura alegórica que aparece en la portada del álbum y en videos como “Welcome to the Black Parade”, quien simboliza la muerte, la guerra y el sufrimiento. En algunos conciertos y material visual se ha representado como un personaje encapuchado, con máscara de gas y alas.
- The Skeleton Marching Band (Desfile de Esqueletos): Son tropas de esqueletos y figuras esqueléticas que lucen en el arte conceptual del disco.
- The Soldiers/Paramilitary Figures (Figuras militares): Otros personajes del arte y la escenografía son los médicos, soldados y figuras fantasmales que evocan hospitales de guerra.
¿Cuándo será el concierto de My Chemical Romance en México?
My Chemical Romance llegará a la Ciudad de México con la celebración de las dos décadas del disco ‘The Black Parade’ los próximos 13 y 14 de febrero del 2026 en lo que será dos noches más que épicas.
El Estadio GNP de la CDMX será testigo de que ser emos no era una etapa y que era nuestro verdadero “yo”, aunque ya van más de 20 años que pasábamos tardes y noches escuchando a estas bandas.