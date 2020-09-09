ALKAPONE y MYM_TUM TUM se unen a Bud Light para mandar un mensaje de conciencia y estabilizar los contagios por COVID 19.

Los gamers más pro del momento se unieron a la iniciativa de Bud Light para mostrarnos a todos el mejor truco para protegerse: #NoBajesLaGuardia.

México ocupa actualmente uno de los primeros lugares a nivel mundial de número de contagios por COVID 19. En gran parte se debe a que jóvenes de entre 18 y 30 años ignoran medidas de salubridad necesarias y de manera inconsciente, están contagiando a la gente.

¿Cómo explicamos a los jóvenes que ellos son gran parte del problema? que en ellos está la solución y que se puede seguir al día sin tener que contagiar.

Por eso, nos adueñamos del mundo gamer para poder dar un mensaje social poderoso y directo través de jugadores reconocidos, demostrando que vencer al COVID 19 en la vida real es más simple de lo que parece.

Bud Light México se unión con ALKAPONE y MYM_TUM TUM, los gamers más pro del momento, para que cambien su nombre por “COVID_19” durante sus partidas, venciendo a la mayoría de sus oponentes, de modo que este “jugador” parezca sumamente difícil de vencer. A esta iniciativa se sumarán streamers de la talla de Xlightmoonx, Paty Meza, Cherrigan y Daniela Azuaje que amplificarán el mensaje social de Bud Light.

Al ser eliminados por estos jugadores, los gamers podrán ver en sus pantallas la leyenda: “Así de fácil te vence el COVID 19 si no te cuidas” demostrando que este peligroso virus puede ser complicado de vencer en los juegos, pero protegerse de él para vencerlo, es más simple en la vida real. Solo #NoBajesLaGuardia.