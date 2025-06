Detrás de los lentes oscuros: entrevistas que nos revelan el lado humano de Anna Wintour, la ‘Miranda’ de la vida

Anna Wintour, la emblemática editora de Vogue, lleva más de cuatro décadas al frente de una de las revistas de moda más influyentes del mundo. Sin embargo, ayer, se dio a conocer que la legendaria directora de la revista en Estados Unidos deja su puesto para trabajar en otros rubros de la editora de la publicación, Condé Nast.

Detrás de su estilo sobrio y esos característicos lentes oscuros, hay una persona mucho más compleja y genuina. Revelaciones recientes en distintas entrevistas nos muestran cómo su icónica imagen es, en realidad, una herramienta para gestionar su vida privada y profesional.

El lado humano de Anna Wintour

En una entrevista para CNN con Christiane Amanpour, Wintour explicó genuinamente por qué siempre lleva gafas oscuras: no solo para protegerse tras una cirugía ocular, sino también para ocultar sus emociones y cansancio ante el mundo.

Puedes evitar que la gente sepa lo que estás pensando… ayudan cuando me siento un poco cansada o con sueño. Y tal vez se han convertido en parte de quien soy

A su vez, en un reciente diálogo con la BBC, Wintour ofreció una reflexión sobre su personalidad mediática: reconoce que sus gafas actúan como una especie de coraza que le permite decidir cuándo mostrarse y cuándo resguardarse

“Ayudan a verme y no verme. Son un accesorio, diría yo”, dijo. Al mismo tiempo, aprovechó para desmentir que jamás le digan “no” y expresó su deseo de que la gente no se sienta intimidada por ella, de acuerdo a información de NYPost.

En tanto, distintas fuentes, como la biógrafa Amy Odell, sostienen que Anna no es fría ni prepotente, sino más bien extremadamente reservada y algo tímida. En Tales from the Back Row, Odell relata su sorpresa al descubrir que Wintour apenas intercambia palabras al recibir a los candidatos a trabajar con ella—"no es por ser antipática”, explicó, “es un rasgo de su personalidad”.

Además de su imagen estricta, Anna ha demostrado ser comprometida. Apoya activamente al Metropolitan Museum of Art y ha liderado donaciones millonarias para causas benéficas, como la lucha contra el SIDA.

Anna Wintour, la mujer tras el mito

Anna Wintour no es solo una figura imponente de la moda con su bob perfecto y gafas oscuras. Está detrás de una serie de decisiones personales que protegen su privacidad, pero también muestra un compromiso humano con causas importantes y una vida reservada que pocos conocen.

Detrás de esos lentes que ocultan emociones, hay una persona con matices: un rostro cercano para amigos, sólidas convicciones para sus causas y una profesionalidad que ha marcado una era. Y aunque no veremos a la “Miranda Priestly” desierta, también parece abrigar un corazón más profundo del que imaginamos.