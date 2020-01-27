Premios Grammy 2020: Conoce la lista de ganadores de la 62 edición que premia a lo mejor de la música.
Lizzo ofreció un gran show de apertura en la premiación de los Grammy 2020. Esta edición estuvo dedicada al exjugador de la NBA, Kobe Bryant.
Billie Eilish se coronó como la gran triunfadora de los Grammy 2020 al ganar los tres principales premios de la gala: Mejor Álbum Del Año, Mejor Nueva Artista y Canción Del Año.
Desde el Staples Center de Los Ángeles se celebró la premiación de los Grammy 2020 que premia a los mejores trabajos musicales grabados desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019.
La repentina muerte del exjugador de los Lakers, Kobe Bryant este domingo 26 de enero cambió el ánimo al inicio de la gala musical.
Alicia Keys, la anfitriona de los Grammy 2020 compartió micrófonos con Boyz II Men para rendirle un tributo musical al puro estilo góspel al icóno del baloncesto.
LISTA DE GANADORES
Mejor Álbum Del Año
When We All Fall Asleep, Where Do We Go/Billie Eilish
Mejor Nueva Artista
Billie Eilish
Canción Del Año
Billie Eilish/ Bad guy
Mejor Álbum Rap
Tyler, The Creator/Igor
Mejor Duo Country
Dan y Shay/Speechless
Mejor Actuación Solista Pop
Lizzo/Truth Hurts
Mejor Álbum Pop Vocal
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?/ Billie Eilish
Mejor Interpretación De Un Dúo O Grupo
Old Town Road/ Lil Nas X con Billy Ray Cyrus
Mejor Álbum De Pop Vocal Tradicional
Look Now/Elvis Costello & The Imposters
Mejor Álbum de R&B
Ventura/Anderson .Paak
Mejor Álbum Urbano Contemporáneo
Cuz I Love Yo/ Lizzo
Mejor Canción de R&B
Say So/PJ Morton con JoJo
Mejor Interpretación De R&B Tradicional
Jerome/ Lizzo
Mejor Interpretación De R&B
Come Home/Anderson .Paak con Andre 3000
Mejor Canción De Rock
This Land/ Gary Clark, Jr.
Mejor Interpretación De Rock
This Land/Gary Clark, Jr.
Mejor Álbum De Blues Contemporáneo
This Land/Gary Clark, Jr.
Mejor Álbum De Rock
Social Cues/ Cage the Elephant
Mejor Álbum hablado
Becoming/Michelle Obama
Mejor Interpretación De Raíces Americanas
Saint Honesty/Sara Bareilles.
Mejor Álbum De Música Alternativa
Father of the Bride/ Vampire Weekend
Mejor Película Musical
Homecoming/Beyonce
Mejor Álbum Country
While I'm Livin'/ Tanya Tucker
Mejor Canción Country
Bring My Flowers Now/ Tanya Tucker
Mejor Interpretación Country Solista
Ride Me Back Home/Willie Nelson
Mejor Canción De Rap
A Lot/21 Savage con J. Cole
Mejor Interpretación De Rap
Racks in the Middle/Nipsey Hussle con Roddy Ricch & Hit-Boy
Mejor Álbum De Música Teatral
Hadestown
Mejor Interpretación De Metal
7empest/ Tool
Mejor Álbum De World Music
Celia/ Angelique Kidjo
Mejor Álbum De Raíces Góspel
Testimony/Gloria Gaynor
Mejor Video Musical
Old Town Road (Official Movie)/ Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.
Mejor Álbum De Música Dance/Electrónica
No Geography/Chemical Brothers.
Mejor Grabación Dance
Got to Keep On/Chemical Brothers
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo
Mettavolution/Rodrigo y Gabriela
Mejor Álbum De Jazz Vocal
12 Little Spells/Esperanza Spalding
Mejor Álbum De Jazz Latino
Chick Corea & The Spanish Heart Band/Antidote
Mejor Álbum De Pop Latino
ELDISCO/ Alejandro Sanz
No tengo mejor forma de decir que hoy QUISIERA ser y estar en los #GRAMMYs para agradecer la nominación de #ELDISCO al #MejorÁlbumPopLatino— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 26 de enero de 2020
Suerte a todos los nominados. Que la música invada esta noche @RecordingAcad pic.twitter.com/Upg7hC3tdc
Mejor Álbum De Rock, Música Urbana O Alternativa Latina
El Mal Querer/Rosalía
Congrats Best Latin Rock, Urban or Alternative Album winner - 'El Mal Querer' @rosaliavt— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) 26 de enero de 2020
WATCH: https://t.co/iPjts7zMCt #GRAMMYPremiere #GRAMMYs pic.twitter.com/HSRWNpr0Uw
Mejor Álbum De Música Regional Mexicana (incluyendo tejana)
Mariachi Los Camperos/De ayer para siempre
Mejor Álbum De Música Tropical (EMPATE)
Marc Anthony/Opus
Aymée Nuviola/A Journey Through Cuban Music
Mejor Álbum De Reggae
Rapture/Koffee.
Mejor Álbum Folk
Patty Griffin/Patty Griffin
Mejor Empaque
Chris Cornell/Chris Cornell
Mejor Banda Sonora Compilación Para Medio Visual
A Star is Born
Mejor Canción Escrita Para Un Medio Visual
I’ll Never Love Again/Lady Gaga y Bradley Cooper.
.@ladygaga takes home Best Song Written For Visual Media at the 62nd #GRAMMYs for "I'll Never Love Again" 🌟 https://t.co/I3xRTeG6vL— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) 26 de enero de 2020
Mejor Banda Sonora Original Para Un Medio Visual
Chernobyl/Hildur Guðnadóttir.
Mejor Ingeniería
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?/ Billie Eilish.
Mejor Interpretación/Canción Góspel
Love Theory/Kirk Franklin.
Mejor Álbum Góspel
Long Live Love/Kirk Franklin.
Mejor Grabación de Ópera
Picker: Fantastic Mr. Fox