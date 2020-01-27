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Premios Grammy 2020: Conoce la lista de ganadores de la 62 edición que premia a lo mejor de la música.

Lizzo ofreció un gran show de apertura en la premiación de los Grammy 2020. Esta edición estuvo dedicada al exjugador de la NBA, Kobe Bryant.

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Escrito por: Redacción Azteca 7

Billie Eilish se coronó como la gran triunfadora de los Grammy 2020 al ganar los tres principales premios de la gala: Mejor Álbum Del Año, Mejor Nueva Artista y Canción Del Año.

Desde el Staples Center de Los Ángeles se celebró la premiación de los Grammy 2020 que premia a los mejores trabajos musicales grabados desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019.

La repentina muerte del exjugador de los Lakers, Kobe Bryant este domingo 26 de enero cambió el ánimo al inicio de la gala musical.

Alicia Keys, la anfitriona de los Grammy 2020 compartió micrófonos con Boyz II Men para rendirle un tributo musical al puro estilo góspel al icóno del baloncesto.

LISTA DE GANADORES

Mejor Álbum Del Año
When We All Fall Asleep, Where Do We Go/Billie Eilish

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Album Of The Year winners ❤️ @billieeilish @finneas #GRAMMYs

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Mejor Nueva Artista
Billie Eilish

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Best New Artist! ⚡️ Congrats @billieeilish 🙌 #GRAMMYs

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Canción Del Año
Billie Eilish/ Bad guy

Mejor Álbum Rap
Tyler, The Creator/Igor

Mejor Duo Country
Dan y Shay/Speechless

Mejor Actuación Solista Pop
Lizzo/Truth Hurts

Mejor Álbum Pop Vocal
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?/ Billie Eilish

Mejor Interpretación De Un Dúo O Grupo
Old Town Road/ Lil Nas X con Billy Ray Cyrus

Mejor Álbum De Pop Vocal Tradicional
Look Now/Elvis Costello & The Imposters

Mejor Álbum de R&B
Ventura/Anderson .Paak

Mejor Álbum Urbano Contemporáneo
Cuz I Love Yo/ Lizzo

Mejor Canción de R&B
Say So/PJ Morton con JoJo

Mejor Interpretación De R&B Tradicional
Jerome/ Lizzo

Mejor Interpretación De R&B
Come Home/Anderson .Paak con Andre 3000

Mejor Canción De Rock
This Land/ Gary Clark, Jr.

Mejor Interpretación De Rock
This Land/Gary Clark, Jr.

Mejor Álbum De Blues Contemporáneo
This Land/Gary Clark, Jr.

Mejor Álbum De Rock
Social Cues/ Cage the Elephant

Mejor Álbum hablado
Becoming/Michelle Obama

Mejor Interpretación De Raíces Americanas
Saint Honesty/Sara Bareilles.

Mejor Álbum De Música Alternativa
Father of the Bride/ Vampire Weekend

Mejor Película Musical
Homecoming/Beyonce

Mejor Álbum Country
While I'm Livin'/ Tanya Tucker

Mejor Canción Country
Bring My Flowers Now/ Tanya Tucker

Mejor Interpretación Country Solista
Ride Me Back Home/Willie Nelson

Mejor Canción De Rap
A Lot/21 Savage con J. Cole

Mejor Interpretación De Rap
Racks in the Middle/Nipsey Hussle con Roddy Ricch & Hit-Boy

Mejor Álbum De Música Teatral
Hadestown

Mejor Interpretación De Metal
7empest/ Tool

Mejor Álbum De World Music
Celia/ Angelique Kidjo

Mejor Álbum De Raíces Góspel
Testimony/Gloria Gaynor

Mejor Video Musical
Old Town Road (Official Movie)/ Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Mejor Álbum De Música Dance/Electrónica
No Geography/Chemical Brothers.

Mejor Grabación Dance
Got to Keep On/Chemical Brothers

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo
Mettavolution/Rodrigo y Gabriela

Mejor Álbum De Jazz Vocal
12 Little Spells/Esperanza Spalding

Mejor Álbum De Jazz Latino
Chick Corea & The Spanish Heart Band/Antidote

Mejor Álbum De Pop Latino
ELDISCO/ Alejandro Sanz

Mejor Álbum De Rock, Música Urbana O Alternativa Latina
El Mal Querer/Rosalía

Mejor Álbum De Música Regional Mexicana (incluyendo tejana)
Mariachi Los Camperos/De ayer para siempre

Mejor Álbum De Música Tropical (EMPATE)
Marc Anthony/Opus
Aymée Nuviola/A Journey Through Cuban Music

Mejor Álbum De Reggae
Rapture/Koffee.

Mejor Álbum Folk
Patty Griffin/Patty Griffin

Mejor Empaque
Chris Cornell/Chris Cornell

Mejor Banda Sonora Compilación Para Medio Visual
A Star is Born

Mejor Canción Escrita Para Un Medio Visual
I’ll Never Love Again/Lady Gaga y Bradley Cooper.

Mejor Banda Sonora Original Para Un Medio Visual
Chernobyl/Hildur Guðnadóttir.

Mejor Ingeniería
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?/ Billie Eilish.

Mejor Interpretación/Canción Góspel
Love Theory/Kirk Franklin.

Mejor Álbum Góspel
Long Live Love/Kirk Franklin.

Mejor Grabación de Ópera
Picker: Fantastic Mr. Fox