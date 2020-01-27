Premios Grammy 2020: Conoce la lista de ganadores de la 62 edición que premia a lo mejor de la música.

Billie Eilish se coronó como la gran triunfadora de los Grammy 2020 al ganar los tres principales premios de la gala: Mejor Álbum Del Año, Mejor Nueva Artista y Canción Del Año.

Desde el Staples Center de Los Ángeles se celebró la premiación de los Grammy 2020 que premia a los mejores trabajos musicales grabados desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019.

La repentina muerte del exjugador de los Lakers, Kobe Bryant este domingo 26 de enero cambió el ánimo al inicio de la gala musical.

Alicia Keys, la anfitriona de los Grammy 2020 compartió micrófonos con Boyz II Men para rendirle un tributo musical al puro estilo góspel al icóno del baloncesto.

LISTA DE GANADORES

Mejor Álbum Del Año

When We All Fall Asleep, Where Do We Go/Billie Eilish

Mejor Nueva Artista

Billie Eilish

Canción Del Año

Billie Eilish/ Bad guy

Mejor Álbum Rap

Tyler, The Creator/Igor

Mejor Duo Country

Dan y Shay/Speechless

Mejor Actuación Solista Pop

Lizzo/Truth Hurts

Mejor Álbum Pop Vocal

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?/ Billie Eilish

Mejor Interpretación De Un Dúo O Grupo

Old Town Road/ Lil Nas X con Billy Ray Cyrus

Mejor Álbum De Pop Vocal Tradicional

Look Now/Elvis Costello & The Imposters

Mejor Álbum de R&B

Ventura/Anderson .Paak

Mejor Álbum Urbano Contemporáneo

Cuz I Love Yo/ Lizzo

Mejor Canción de R&B

Say So/PJ Morton con JoJo

Mejor Interpretación De R&B Tradicional

Jerome/ Lizzo

Mejor Interpretación De R&B

Come Home/Anderson .Paak con Andre 3000

Mejor Canción De Rock

This Land/ Gary Clark, Jr.

Mejor Interpretación De Rock

This Land/Gary Clark, Jr.

Mejor Álbum De Blues Contemporáneo

This Land/Gary Clark, Jr.

Mejor Álbum De Rock

Social Cues/ Cage the Elephant

Mejor Álbum hablado

Becoming/Michelle Obama

Mejor Interpretación De Raíces Americanas

Saint Honesty/Sara Bareilles.

Mejor Álbum De Música Alternativa

Father of the Bride/ Vampire Weekend

Mejor Película Musical

Homecoming/Beyonce

Mejor Álbum Country

While I'm Livin'/ Tanya Tucker

Mejor Canción Country

Bring My Flowers Now/ Tanya Tucker

Mejor Interpretación Country Solista

Ride Me Back Home/Willie Nelson

Mejor Canción De Rap

A Lot/21 Savage con J. Cole

Mejor Interpretación De Rap

Racks in the Middle/Nipsey Hussle con Roddy Ricch & Hit-Boy

Mejor Álbum De Música Teatral

Hadestown

Mejor Interpretación De Metal

7empest/ Tool

Mejor Álbum De World Music

Celia/ Angelique Kidjo

Mejor Álbum De Raíces Góspel

Testimony/Gloria Gaynor

Mejor Video Musical

Old Town Road (Official Movie)/ Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Mejor Álbum De Música Dance/Electrónica

No Geography/Chemical Brothers.

Mejor Grabación Dance

Got to Keep On/Chemical Brothers

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

Mettavolution/Rodrigo y Gabriela

Mejor Álbum De Jazz Vocal

12 Little Spells/Esperanza Spalding

Mejor Álbum De Jazz Latino

Chick Corea & The Spanish Heart Band/Antidote

Mejor Álbum De Pop Latino

ELDISCO/ Alejandro Sanz

No tengo mejor forma de decir que hoy QUISIERA ser y estar en los #GRAMMYs para agradecer la nominación de #ELDISCO al #MejorÁlbumPopLatino

Suerte a todos los nominados. Que la música invada esta noche @RecordingAcad pic.twitter.com/Upg7hC3tdc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 26 de enero de 2020

Mejor Álbum De Rock, Música Urbana O Alternativa Latina

El Mal Querer/Rosalía

Mejor Álbum De Música Regional Mexicana (incluyendo tejana)

Mariachi Los Camperos/De ayer para siempre

Mejor Álbum De Música Tropical (EMPATE)

Marc Anthony/Opus

Aymée Nuviola/A Journey Through Cuban Music

Mejor Álbum De Reggae

Rapture/Koffee.

Mejor Álbum Folk

Patty Griffin/Patty Griffin

Mejor Empaque

Chris Cornell/Chris Cornell

Mejor Banda Sonora Compilación Para Medio Visual

A Star is Born

Mejor Canción Escrita Para Un Medio Visual

I’ll Never Love Again/Lady Gaga y Bradley Cooper.

.@ladygaga takes home Best Song Written For Visual Media at the 62nd #GRAMMYs for "I'll Never Love Again" 🌟 https://t.co/I3xRTeG6vL — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) 26 de enero de 2020

Mejor Banda Sonora Original Para Un Medio Visual

Chernobyl/Hildur Guðnadóttir.

Mejor Ingeniería

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?/ Billie Eilish.

Mejor Interpretación/Canción Góspel

Love Theory/Kirk Franklin.

Mejor Álbum Góspel

Long Live Love/Kirk Franklin.

Mejor Grabación de Ópera

Picker: Fantastic Mr. Fox