VIDEO | ¡Resumen y goles del Atlas 1-2 Chivas!

Chivas supera al Atlas en el Clásico Tapatío. El Rebaño venció a los Rojinegros en el duelo de la fecha 9, celebrado en el Estadio Jalisco.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara lograron sumar 3 puntos, pero además triunfar en un duelo por el orgullo en el Clásico Tapatío ante Atlas por marcador de 2-1.

El conjunto que entrena Tena, logró sacar la victoria para darle una inyección de ánimo a su equipo, en tanto que la Academia con este descalabro quedó sumido en lo más bajo del torneo.

En el juego marcaron Jesús Molina y José Juan Macías, en tanto que por Atlas descontó cuero de penal.

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