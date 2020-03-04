Las mejores jugadas de Jonathan Rodríguez vs Monarcas | Clausura 2020

El goleador uruguayo iguala la marca de un histórico de Cruz Azul.

El goleador uruguayo “Cabecita” Rodríguez está teniendo un gran Clausura 2020, lo que lo ha llevado a igualar la marca del “Chelo” Delgado, otro gran goleador celeste.

Los cementeros vencieron a Monarcas como visitantes en el Morelos con una gran actuación del oriundo de Florida, Uruguay. El jugador formado en las inferiores de Peñarol es el futbolista más determinante del equipo de Robert Dante Siboldi con 7 goles en 8 partidos disputados.

Este récord lo ha llevado a ser el máximo romperredes de la Liga MX, lo que lo catapulta a igualar una marca histórica del goleador argentino Marcelo “Chelo” Delgado.

Con esta gran actuación de “Cabecita” Rodríguez ante Monarcas y en Clausura 2020 lo ha llevado a ser el primer jugador celeste en anotar 7 goles en las primeras 8 jornadas de Liga MX dese que el “Chelo” lo logró en el Clausura 2004.