¡Notable! Elías Hernández revela la clave del éxito de Cruz Azul

Morelia, Michoachán.- El extremo de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, Elías Hernández, reveló que el equipo se está adaptando de maravilla al esquema de Robert Dante Siboldi.

El ex jugador de Monarcas hizo énfasis en que cada jugador ha entendido el mensaje de su entrenador y por ende han logrado la armonía dentro del campo que los ha hecho ganar cuatro partidos en fila durante el Clausura 2020.

Actualmente, la Máquina Celeste ocupa el primer lugar de la clasificación en la Liga MX con 16 unidades, producto de ocho triunfos, dos empates y apenas una derrota. En su último compromiso, los cementeros derrotaron 4-2 a Monarcas en condición de visitante.

“Nos hemos encontrado bien, nos hemos mantenido en buen nivel, llegaron buenos refuerzos, estamos entendiendo muy bien la idea de Siboldi y estamos muy a gusto”, declaró Hernández.