Dile adiós al anime gratis: esta es la plataforma que elimina el contenido sin costo a partir del 31 de diciembre

El consumo de anime ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años, especialmente entre las nuevas generaciones que encuentran en estas producciones una narrativa atrapante y adictiva. Así es como Crunchyroll se ha consolidado como una de las plataformas más populares entre los fans.

La plataforma creada en 2006 se caracteriza por contar con un extenso catálogo de series y películas de animación japonesa que se pueden ver de forma gratuita. Pero la empresa sorprendió a su comunidad con un anuncio que marca un cambio significativo en su modelo de acceso.

¿Hasta cuándo se podrá ver anime gratis en la plataforma?

Según un aviso que ya aparece dentro del servicio, la opción de ver anime gratis con anuncios dejará de existir el 31 de diciembre de 2025. "La opción de transmisión con publicidad finalizará el 31 de diciembre de 2025. Mejora tu cuenta ahora para disfrutar una experiencia 100% sin anuncios y sin interrupciones", reza el comunicado.

En medio de la reconfiguración del mercado del streaming , donde cada plataforma busca fortalecer su base de suscriptores pagos, la firma confirmó que dejará de ofrecer contenido gratuito con publicidad a partir del próximo año. La noticia no tardó en generar reacciones en redes, especialmente entre quienes aprovechaban la posibilidad de ver anime sin abonar una suscripción.

Hasta ahora, cualquier usuario sin cuenta podía acceder a un número limitado de series sin pagar y con pausas publicitarias. Pero a partir del 1 de enero de 2026, esta modalidad dejará de estar disponible y será obligatorio contratar alguno de los planes premium para seguir utilizando la plataforma.

¿Cuánto cuesta la suscripción en la plataforma desde México?

En 2026, para ver anime en la plataforma será imprescindible optar por uno de los planes pagos. El más económico es el Plan Fan, que cuesta $119 más impuestos por mes. Por encima se encuentra el Mega Fan, que habilita la reproducción en múltiples dispositivos y la descarga de episodios, con un valor mensual de $149 más impuestos.

También están disponibles ambas alternativas en formato anual, que cobran el equivalente a 10 meses en lugar de 12. En ese caso, del plan Mega Fan anual, las personas deberán abonar $44.000 más impuestos.