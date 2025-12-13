Mhoni Vidente realizó una impensada predicción sobre el Mundial 2026: ¿Quién ganará?

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Pero, además, siempre está atenta a los sucesos de carácter internacional que se desarrollan día a día. Así es como ha dado su veredicto acerca del país que se coronará campeón en el Mundial 2026 . Esto es lo que dijo la pitonisa cubana.

¿Quién será el campeón del Mundial 2026 según Mhoni Vidente?

Luego del sorteo del Mundial 2026, cuya fecha de realización fue el pasado 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos, la reconocida astróloga fue contundente con su predicción acerca de la selección que se coronará campeona del certamen.

Mhoni Vidente reveló cuáles son las selecciones que tendrían altas probabilidades de quedarse con la Copa del Mundo 2026. Para ella hay 3 grandes candidatos:

"Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial"

Sin embargo, no se decantó por ninguno en especial. Lo que sí afirmó y agregó es que México y Ecuador tendrían un muy buen desempeño en este torneo que reúne a las grandes estrellas del fútbol de todos los países.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana y cómo está compuesto su grupo?

La Selección de México debutará en el Mundial 2026 contra Sudáfrica el jueves 11 de junio de 2026 a la 1 PM en el Estadio Azteca. Los integrantes del grupo A son:

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Campeón play-off D (Dinamarca vs Macedonia del Norte / República Checa vs República de Irlanda)

Estos son los partidos del grupo A en la primera fase:

Jornada 1:



Jueves 11 de junio 2026: México vs Sudáfrica (15 horas) - CDMX

(15 horas) - CDMX Jueves 11 de junio 2026: República de Corea vs Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda - Guadalajara

Jornada 2:



Jueves 18 de junio 2026: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda vs Sudáfrica (12 horas) - Atlanta

Jueves 18 de junio 2026: México vs República de Corea (21 horas) - Guadalajara

Jornada 3:

