Scarlett Johansson asegura que no tendrá perfil en Instagram, pese a las presiones

Durante la promoción de la nueva película Jurassic World: Rebirth, Scarlett Johansson volvió a tocar el tema sobre su decisión de mantenerse alejada de las redes sociales, a pesar de asegurar que se ha sentido presionada por Universal Pictures de hacerlo para promocionar dicha cinta.

Durante una reciente entrevista, la actriz de 40 años explicó que Universal Pictures le pidió que se uniera a Instagram para apoyar el lanzamiento de la película, pero ella rechazó la propuesta. Agregó que, aunque siente la presión de estar en redes, no quiere hacerlo porque sería ir en contra de sus ideas.

“Si fuera una persona que realmente disfrutara de las redes sociales, podría unirme sin problema. Pero no lo soy. El trabajo que realizo siempre está basado en la verdad, y si me uniera a las redes sociales solo por presión, no sería fiel a mí misma”, argumentó Scarlett.

“La idea de unirme a Instagram me hizo dudar, incluso hablé con mi terapeuta al respecto. Pensaba que tal vez debía hacerlo, pero no podía comprometerme con algo que no estaba en sintonía con mis principios”, agregó la actriz.

Por si esto fuera poco, en 2023, Johansson explicó en un podcast por qué decidió no unirse a las redes sociales: “Soy demasiado frágil como para tener redes sociales... Mi ego no lo soportaría, mi mente es muy vulnerable, ya tengo suficiente ansiedad en mi vida”.

Durante ese mismo podcast, la actriz también compartió una anécdota sobre su intento de unirse a Instagram, el cual duró solo tres días: “Me di cuenta de que había pasado 20 minutos mirando la página de Instagram de alguien que trabaja para un amigo mío, y pensé: ‘Acabo de desperdiciar 17 minutos de mi vida’”, por lo que decidió cerrar su cuenta.