¿The Last of Us tendrá tercera parte? Ya hay una respuesta

Estas son malas noticias para todos los gamers que esperaban noticias sobre una tercera parte de The Last of Us. Resulta que Neil Druckmann hizo declaraciones que fueron un golpe directo al corazón de los fanáticos de la saga que ansiaban por una nueva secuela.

The Last of Us podría no tener una tercera parte

En una reciente entrevista con el medio Variety, el creador de The Last of Us, Neil Druckmann, habló sobre la serie de televisión basada en la saga de juegos. Al final, el reportero no dudó en realizar la pregunta que todo el mundo se hacía. ¿Habrá una tercera parte de The Last of Us?

Druckmann ya estaba preparado y respondió: “Estaba esperando esta pregunta. Supongo que lo único que diría es que no apuesten a que habrá más de ‘Last of Us’. Esta podría ser la respuesta”.

Se sabe que Naughty Dog actualmente se encuentra trabajando en Intergalactic, un título que anunció durante The Game Awards a finales del año pasado. Esto deja en claro que es complicado que el estudio se ponga a trabajar en una nueva entrega de The Last of Us.

Aunque la respuesta no era la que todos esperaban escuchar, también es cierto que su respuesta deja un muy pequeño rayo de esperanza, pues el creador no se comprometió a dar una respuesta afirmativa ni negativa.

¿Cuándo se estrena The Last of Us 2?

En lo que esperamos tener más noticias sobre si habrá o no una tercera parte, es un hecho que la segunda parte de la serie está por llegar. La segunda temporada de The Last of Us está programada para el 13 de abril.

¿Te gustaría que hubiera una tercera parte del juego de The Last of Us?

