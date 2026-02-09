Lady Gaga y Ricky Martin se unen a Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl

Apenas podemos procesar lo que el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny ha sido este 08 de febrero, el cuál ha dejado grandes sensaciones dentro de todos sus fans y espectadores con un mensaje de amor y unión, donde el bellakeo no faltó… ¿Ni las estrellas pop?

Pareciera que el saludo de la semana pasada de Lady Gaga a Bad Bunny era premonitorio y no lo quisimos ver, y es que con tantas teorías sobre lo que sería el Show del Super Bowl, nadie pensó en que la artista podría acompañar a Benito en una de sus presentaciones más importantes, donde también se sumó la leyenda del pop Ricky Martin.

¿Cómo fue la presentación de Lady Gaga y Bad Bunny en el Super Bowl?

Cerca de lo que era la mitad de su presentación, Bad Bunny hacía tiempo con ‘Mónaco’ cuando llegó al centro del escenario con los músicos que le han caracterizada en esta última etapa musical, por lo que se dejaba ver que llegaría la parte “tropical” del evento, cuando fue que Stefani Joanne Angelina Germanotta hizo su gran aparición.

Este acto tomó a todo mundo de imprevisto, pues de ser una de las estrellas pop mundiales más codiciadas y pasar a cantar en versión salsa su canción ‘Die With a Smile’ cayó como una gran sorpresa para propios y extraños.

¿Cómo fue la participación de Ricky Martin en el Super Bowl?

Aunque eso no sería todo, pues también, una de las estrellas pop latino masculinos hizo su aparición cantando uno de los temas que más impacto han tenido en la carrera de Benito, pues Ricky Martin interpretó ‘ LO QUE LE PASÓ A HAWAii’, siendo uno de los momentos más emotivos del Show de Medio tiempo.

A través de los años, Ricky Martin se ha posicionado como una de las estrellas puertorriqueñas más seguidas de todos los tiempos, donde su apoyo a la comunidad latina ha sido más que bien recibido por todo mundo.

¿Cuál fue el setlist de Bad Bunny en el Super Bowl?