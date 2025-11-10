¡Los Chicos Son Mejores Que Las Flores REGRESAN a la pantalla de Azteca 7!

¡Aaaaaalmooost Paaaaradiseeee! Sí porque tú lo pediste: Los F4 REGRESAN a Azteca 7 para imponer todo su poder, así es Los Chicos Son Mejores Que Las Flores, o Boys Over Flowers por su título en inglés, uno de los k-dramas más queridos a nivel internacional llegará a la pantalla del canal correcto para poner a todos a suspirar con su historia. Entérate de todos los detalles sobre su reestreno y a través de qué plataformas podrás disfrutar de este k-drama.

¿De qué trata Boys Over Flowers?

Los Chicos Son Mejores Que Las Flores se transmitió por primera vez en el 2009, e inmediatamente cautivó a la audiencia que sigue fervientemente todo tipo de k-content, y no solo eso, pues atrapó a otros tantos más que no estaban para nada sumergido en el mundo de los k-dramas. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace a este título tan memorable?

Boys Over Flowers ubica a Geum Jan-di, una chica de clase trabajadora que termina siendo aceptada en una de las escuelas más prestigiosas de su país: la Escuela Shinhwa, espacio en donde estudian solo los hijos de las mejores, más ricas y poderosas familias de Corea del Sur.

Es ahí donde Jan-di se encuentra con Los F4, un grupo de chicos ricos, populares y guapos que ejercen un gran poder sobre toda la élite estudiantil, con quienes claramente tiene muchas diferencias. Sin embargo Jan-di no se deja intimidar como lo hacen sus demás compañeros, y esto logra impresionar a Los F4 con quienes comienza una relación digamos complicada.

A lo largo de la historia nos topamos con triángulos amorosos, drama familiar, peleas internas y destinos entrelazados, razones por las cuales Boys Over Flowers se ha ganado el corazón de cada una de las personas que vieron este k-drama. Con un total de 25 episodios, Los Chicos Son Mejores Que Las Flores ha logrado un éxito masivo dentro y fuera de Corea del Sur.

¿Cuándo y a qué hora sale Boys Over Flowers en Azteca 7?

Después de No Soy Un Robot, Eres Extraordinaria o Eres Hermosa, K-Siete sigue trayéndote lo mejor de los dramas coreanos,, y como tú lo pediste Boys Over Flowers regresará a la pantalla de Azteca 7 este lunes 10 de noviembre, en punto de las 6:00 p.m., de lunes a jueves. ¿Estás listo para revivir esta gran historia?? Cuéntanos todo con el hashtag: #BOFPorEl7.