Castle:Capítulo 22, Temp. 7 I Series Azteca 7

El creador de un exitoso programa televisivo es encontrado muerto y es necesaria la ayuda de Castle y Beckett para solucionar tan terrible enigma.

Para aclarar la situación, comienzan a interrogar a los miembros del equipo de dicho programa. Por medio de estas declaraciones saben que la ex esposa de la víctima está secuestrada, por lo que sin duda van a rescatarla.

La mujer recuerda algunas señas de la persona que la tenía capturada, y al buscarlas, encuentran al culpable en quien menos esperaban, capturándolo de una manera inigualable.

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