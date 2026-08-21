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OFICIAL: Eligen al flamante actor que interpretará a Kratos para la nueva serie de ‘God of War’

¡Ya se tiene al actor que va a interpretar a Kratos! El personaje principal de la serie de ‘God of War’, inspirado en un alclamado videojuego. Esto se sabe

OFICIAL Eligen al flamante actor que interpretará a Kratos para la nueva serie de ‘God of War’.png
Eligen al flamante actor que interpretará a Kratos|Crédito: Instagram/Dave Bautista/@davebautista X/@RinoTheBouncer

Escrito por: Karla Salinas

Muchos estaban ansiosos por conocer quién iba a interpretar a Kratos en la serie de 'God fo war', tras una larga espera se ha confirmado que Dave Bautista tendrá la intensa labor de darle vida al personaje principal, quien es el hijo de Zeus (dios) y Calisto (mortal).

Una gran noticia, considerando que inicialmente se tenía contemplado que fuera realizado por Ryan Hurst, pero el artista tuvo que recibir una intervención quirúrgica al experimentar un desgarro en el bíceps. Se considera que el flamante actor es una gran opción para el personaje, debido a la complexión física que mantiene.

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