OFICIAL: Eligen al flamante actor que interpretará a Kratos para la nueva serie de ‘God of War’
¡Ya se tiene al actor que va a interpretar a Kratos! El personaje principal de la serie de ‘God of War’, inspirado en un alclamado videojuego. Esto se sabe
Muchos estaban ansiosos por conocer quién iba a interpretar a Kratos en la serie de 'God fo war', tras una larga espera se ha confirmado que Dave Bautista tendrá la intensa labor de darle vida al personaje principal, quien es el hijo de Zeus (dios) y Calisto (mortal).
Una gran noticia, considerando que inicialmente se tenía contemplado que fuera realizado por Ryan Hurst, pero el artista tuvo que recibir una intervención quirúrgica al experimentar un desgarro en el bíceps. Se considera que el flamante actor es una gran opción para el personaje, debido a la complexión física que mantiene.
Dave Bautista is officially Kratos— Modern History (@modernhistory) August 20, 2026
God of War live-action series.
The Ghost of Sparta has found its face. pic.twitter.com/y1JJqQZagy