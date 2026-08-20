Es Oficial ¡Gundam llega al cine! Revelan adelantos de su película live action

Por la tarde de hoy durante el marco de las celebraciones del Gundam somumer fest se confirmó de manera oficial la llegada de la película live-acción de Gundam anime histórico que ha marcado a diversas generaciones. Además del anuncio oficial se confirmaron más proyectos relacionados a este universo.

¿Qué se sabe sobre la expansión del universo de Gundam?

César Muratalla declaró que el universo cinematográfico del Anime Gundam se expandiera con la llegada de una película live acción una serie ARX - ZERO y Gundam Win y VIDEOJUEGO rogue Orbit.

De acuerdo con lo que se ha comentado dentro de la conversación digital. Este proyecto llega de la mano de Bandai Namco y Sydney además Jim Mickle como director y Noah Centineo como protagonistas. La historia presentará una nueva aventura sobre pilotos de mechas enfrentados durante una guerra entre la Tierra y sus colonias espaciales.

Por qué es tan importante el inverso de Gundam dentro del anime

Los modelos Gundam (Gunpla) y su anime son profundamente queridos porque permiten a los fanáticos construir con sus propias manos los robots de la pantalla, fusionando la nostalgia de batallas épicas y complejas con un pasatiempo altamente personalizable y terapéutico. Esta conexión única entre la narrativa de ciencia ficción y el modelismo a escala ha convertido a la franquicia en un fenómeno cultural coleccionable que une a varias generaciones de creadores en todo el mundo.