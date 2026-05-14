Actor de los Juegos del Hambre es DETENIDO por segunda ocasión, enfrenta estos cargos

Malas noticias para los fanáticos de Los Juegos del Hambre, pues aunque la franquicia ha dado nuevas señales de vida en las últimas semanas, uno de sus actores se ha visto envuelto en algunos problemas legales que podrían escalar de gran manera, marcando su futuro dentro de Hollywood.

Trascendió que el actor Ethan Jamieson fue arrestado por segunda ocasión en menos de tres meses, alarmando tanto a las autoridades como a los miles de seguidores que ganó por su trabajo en Los Juegos del Hambre donde interpretó a un Tributo del Distrito 4, lo que le había dado gran visibilidad como estrella infantil cuando este tenía cerca de los 13 años de edad.

¿Por qué arrestaron a Ethan Jamieson de Los Juegos del Hambre?

De acuerdo con el medio internacional Daily Mail, los primeros detalles que se han revelado sobre este último percance es que el actor fue arrestado en el condado de Wake de Carolina del Norte el martes 12 de mayo luego de que las autoridades determinaran que este había violado una orden de protección emitida en su contra.

Ante este nuevo problema legal, se ha rumorado que el actor tuvo que pagar una fianza de 150 mil dólares para recuperar su libertad y que de igual modo tendrá que acudir a comparecer a un tribunal el próximo 10 de junio.

Estos son los cargos que enfrenta actor Ethan Jamieson

Aunque este nuevo episodio ha marcado su carrera, los problemas legales ya se habían hecho presentes en su vida pues el pasado 8 de abril este había sido arrestado tras haber sido señalado de asalto a mano armada, donde incluso se ha mencionado que este tenía intenciones de atacar a las personas que agredió, por lo que también enfrenta tres cargos por agresión con tentativa de homicidio; lo que podría suponer hasta 60 años de prisión.

Se alegó que Jamieson había puesto en riesgo a tres hombres que iban a bordo de un vehículo contra el que este disparó. Ante esto, no se sabe qué más cargos pueda enfrentar en su audiencia programada el actor de hoy 27 años.

