¿Semifinal soñada? LEGO lanza su figura de la Copa del Mundial de la FIFA 2026 con Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas

LEGO ha lanzado la figura oficial de la Copa del Mundial de la FIFA 2026, sin embargo, en este promocional lo que llama la atención es la presencia de Kylian Mbappé, Vilnius Jr y Cristiano Ronaldo, los dos primeros jugadores del Real Madrid, pero, posteriormente aparece el vigente campeón, Lionel Messi; los 4 quieren colocar a su figura de esta marca en la cima del trofeo, pero cada uno hace que la mesa gire a su lado, al final aparece un niño que es quien coloca la última pieza.

Vinicius Jr quien será convocado por Carlo Ancelotti para conformar el ataque del Scratch du Oro deberá medirse ante la peligrosa Selección de Marruecos en el Grupo C. Francia que tiene como estrella a Mbappé, está en el Grupo I y tiene compromisos contra Irak, Senegal y Noruega.

Argentina que vienen a defender el campeonato están en el Grupo J y si quieren ser los monarcas de nuevo deberán pasar de la primera fase derrotando a Argelia, Austria y Jordania. Portugal que cuenta con Cristiano Ronaldo deberán medirse en el Grupo K a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y a la peligrosa nación de Colombia que viene comandada por James Rodríguez y Luis Díaz.

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¿Cuándo inicia la Copa del Mundial de la FIFA 2026?

La Copa del Mundial de la FIFA 2026 inicia el 11 de junio de 2026, las sedes de este certamen mundialista serán, México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, el partido inaugural será entre la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El origen y la historia de LEGO

Sin duda alguna LEGO es uno de los juguetes más populares en todo el mundo; los primeros bloques de esta marca eran de plástico ABS, el cual es un material muy duradero y resistente; en un inicio contaban con 8 orificios en la parte superior, esto permitía que se conectaran entre sí; además se fabricaban con varios tamaños, formas y colores; lo cual permitía una gran variedad de modelos a conveniencia de los infantes.

Fue en 1960 cuando LEGO comenzó a exportar sus bloques a otros países; la empresa expandió rápidamente su producto y en 1968 pudo abrir su primera fábrica fuera de Dinamarca. Su expansión siguió, pero en 1978 pudo inaugurar la línea LEGO Technic, lo cual dada bloques de construcción más complicados, estos permitían crear modelos muy realistas; para 1989 se lanzó la línea Duplo, que estaba diseñada especialmente para los niños más pequeños de edad.

De hecho, existe un set de LEGO que es el más caro del mundo, este es el Taj Mahal, el cual fue lanzado en el 2008, esta figura tiene 5,922 piezas y tiene un costo de 2,599.99 dólares. Este es un monumento que forma parte de la historia del siglo XVII, el cual se ubica en Agra, India. De hecho, es considerado una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno. Este set es una réplica detallada del monumento real.