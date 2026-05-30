⁠Azteca 7 tendrá la transmisión del México vs. Australia, partido amistoso en el Rose Bowl, de California

El día de mañana, la Selección Mexicana de futbol continuará su rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un partido amistoso contra Australia en el Rose Bowl de California, y Azteca 7 tendrá la transmisión completa desde California.

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El día de mañana, la Selección Mexicana de futbol vivirá uno de sus dos encuentros previos para su llegada a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, y es ahora que de manera oficial se confirma que Azteca 7 tendrá la transmisión en directo de una de las últimas pruebas internacionales ante la máxima justa futbolística.

¿Dónde, cómo, cuándo y cuándo ver el partido entre México y Australia por Azteca 7?

De acuerdo con lo que se ha revelado, el encuentro se llevará a cabo el día de mañana en punto de las 9:00 horas de la noche (hora de México) y podrás disfrutar de la transmisión por Azteca 7 de televisión abierta.

¿Dónde se llevará a cabo el partido entre México y Australia?

El encuentro preparativo previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA entre la Selección de México y Australia se llevará a cabo en el estadio Rose Bowl de California en punto de las 8 de la noche, hora de California, y en punto de las 9:00 horas en México.

¿Cuántos partidos confirmados tiene México dentro de la Copa Mundial de Futbol?

En total, México albergará 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA dentro de tres ciudades sedes:

Ciudad de México (Estadio Azteca): 5 partidos.

Monterrey (Estadio BBVA): 4 partidos.

Guadalajara (Estadio Akron): 4 partidos.

Es importante señalar que, de los 13 partidos confirmados, 3 corresponden a la fase de grupos de la Selección Méxicana.

Primer partido - jueves 11 de junio - México vs. Sudáfrica: Partido inaugural dentro del Estadio Azteca.

Segundo partido - jueves 18 de junio - México vs. República de Corea: Sede - Estadio Akron.

Tercer partido - miércoles 24 de junio - Chequia vs. México: Sede - Estadio Azteca.

Recuerda que puedes consultar todos los detalles desde el sitio oficial de la FIFA.