Belinda graba video musical con los colores de México: ¿Será parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

¡Belinda está de regreso en México! La artista puso pausa a su apretada agenda en España para volver por 24 horas a la tierra que la vio crecer. Según informó la estrella a través de sus historias de Instagram, en las próximas horas grabará un importante video musical, pero ¿tiene algo que ver con la Copa Mundial de la FIFA 2026? Todo apunta a que sí. Previo a la grabación, Beli apareció en un evento privado con una playera personalizada de la Selección Mexicana. También compartió una fotografía de los diseños de uñas que usará hoy, todos alusivos a México y el fútbol.

“24 horas en México. Mañana va a ser un día muy especial. Voy a grabar un video de una canción muy muy muy importante”, escribió la intérprete de “Cactus” vía redes sociales; mientras que la publicación de sus uñas fue reposteada por su manicurista, quien afirmó “se vienen cositas increíbles” junto a los emojis de un balón y un trofeo, haciendo referencia a la justa veraniega.

|Crédito: IG (@belindapop)

¿Belinda lanzará una canción para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Por ahora, todo parece indicar que se trata de la grabación de un video musical para uno de los patrocinadores oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, a inicios de año, Los Ángeles Azules también confirmaron una colaboración musical con Belinda para el torneo, misma que contaría con la participación de Santa Fe Klan.

“Hubo un patrocinador que dijo yo quiero a Los Ángeles Azules para que hagan el tema, y quiero a una persona del sexo femenino y qué crees, le tocó a Beli”, señaló Elías Mejía de Los Ángeles Azules. Este tema sería parte del álbum de larga duración del torneo, pues el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó que la fiesta del fútbol no sólo contará con una canción oficial, sino con todo un álbum musical para celebrar las diversas culturas y estilos de las selecciones del mundo.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El torneo más importante del fútbol dará inició el 11 de junio con la inauguración en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) de la Ciudad de México. Esta vez, la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos, por lo que la clausura se llevará a cabo en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio. La justa veraniega estará compuesta por un total de 104 partidos a lo largo de 39 días de celebración. No te pierdas de la mejor cobertura por Azteca Deportes y Azteca 7.