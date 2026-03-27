Los Labubu se apoderan de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Así es la nueva colección especial

A escasos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la fiebre futbolera crece y POP MART se une a la celebración del próximo torneo, lanzando una colección especial de su producto más popular: ¡Los Labubu! Así como lo lees, pronto tendremos la versión mundialista de estas pequeñas y virales criaturas. ¡Aquí te compartimos todos los detalles!

Así es la colección de Labubu para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La nueva colección de Labubu para la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta a estas adorables y monstruosas criaturas con shorts deportivos y un jersey de fútbol profesional, ambos con el logo oficial del torneo. A diferencia de los Labubu comunes, estos cuentan con unos tiernos zapatitos deportivos. También se espera que la marca lance pequeñas bolsitas con cierres, en forma de balón, como llaveros, al igual que otros accesorios, incluidos mystery boxes con colgantes mini sorpresa, imanes y vasos de cristal.

“Esta es la primera colaboración deportiva oficial de THE MONSTERS y estamos encantados de que sea con la FIFA en lo que será una Copa del Mundo histórica celebrada en Norteamérica”, señaló la directora de licencias de la compañía, Emily Brough, al momento de dar a conocer la noticia. “El mundo del deporte ha acogido a nuestros personajes de muchas formas creativas, y estamos encantados de devolverles ese cariño”.

¿Cuándo y cómo comprar los nuevos Labubu mundialistas?

La colección de los Labubu mundialistas estará disponible en línea en el sitio web oficial de POP MART a partir del próximo jueves, 2 de abril, por lo que te recomendamos estar atento si deseas hacerte de uno de estos nuevos y adorables Lububus.

FIFA and Labubu reveal 2026 World Cup collectibles and accessories



The Monsters x FIFA series is set to launch April 2 pic.twitter.com/TTY9tfIilo — Dexerto (@Dexerto) March 27, 2026

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar en tres sedes diferentes: México, Canadá y Estados Unidos. El torneo arranca el jueves, 11 de junio, con la inauguración en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y termina con la celebración de la Gran Final el domingo, 19 de julio, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. En total serán 39 días de competencia y 104 partidos celebrados. No te pierdas la mejor cobertura por Azteca Deportes y Azteca 7.