OFICIAL: Azteca 7 transmitirá EN VIVO el México vs. Bélgica, partido amistoso desde Chicago

Los fans del fútbol están más que emocionados. Mañana, la Selección Mexicana se enfrenta a Bélgica en Chicago. Así es, ambos países tendrán un partido amistoso que podrás disfrutar EN VIVO por Azteca 7 el martes 31 de marzo a partir de las 6:50 PM. Este encuentro es clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues es la oportunidad de la selección de aprender y poner a prueba sus habilidades con una de las selecciones más competitivas de Europa.

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Un duelo de alto nivel rumbo al Mundial

Este tipo de partidos ayuda a ajustar piezas clave, probar estrategias y medir el nivel real del equipo frente a selecciones top. Por lo que, aunque se trate de un partido amistoso, la selección mexicana tiene la enorme responsabilidad de sacar todo lo que se necesita para mejorar al equipo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Dónde y cuándo ver el partido de México vs. Bélgica en Azteca 7

Podrás disfrutar de toda la adrenalina y la pasión del fútbol a través de Azteca 7 este martes 31 de marzo de 2026. Lo mejor es que lo harás de la mano del mejor equipo: Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague', David Medrano y Carlos Guerrero.

Qué alineación podría tener la Selección Mexicana

Si nos basamos en la alineación anterior del partido que tuvo la selección mexicana frente al equipo de Portugal, podemos esperar una mezcla de experiencia y juventud dentro del equipo:



Portero : Raúl Rangel

: Raúl Rangel Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo

Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Alonso Jiménez y Brian Gutiérrez

La alineación que podría tener Bélgica para su partido contra México es la siguiente:

