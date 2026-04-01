El futbolista que usa el mismo calzón y que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Lo agarras y está transparente”

Enzo Fernández quien actualmente es jugador del Chelsea, es el futbolista que al parecer tiene una extraña cábala, y es que el centrocampista que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, este ritual consiste en ocupar un mismo calzón en cada partido; de hecho, su pareja Valentina Cervantes dio a conocer que, el boxer está casi transparente.

Te puede interesar: Michy Batshuayi, jugador del Bélgica, se avergonzaba de sonreír: la historia motivacional de la leyenda del futbol callejero

Enzo Fernández y su guiño al Real Madrid

El último argentino en vestir los colores del Real Madrid antes de Franco Mastantuono fue Ángel Di María, ahora es el mismo Enzo Fernández quien en una entrevista reveló que le gustaría vivir en Madrid, y aunque no quiso revelar si quisiera vestir los colores del Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo o Getafe, la realidad es que, cuando esté en el invierno de su carrera quiere volver a River para jubilarse.

¿Cuáles son las cábalas más extrañas de los futbolistas?

Desde tocar el pasto con los dedos antes de entrar al terreno de juego, entrar saltando con un solo pie al campo, en el futbol la preparación mental es clave, y algunos jugadores tienen todo tipo de rituales, mismas que son individuales y que sólo les funcionan a ellos; pero, cuáles son las cábalas más extrañas que han tenido las leyendas del balompié, aquí te las contamos.

Laurent Blanc besaba la calva del portero Barthez, esto se dio en el Mundial de 1998 cuando la selección de Francia tenía una sola cábala, la cual era besar la cabeza de este portero galo antes de que iniciara cada uno de los partidos. Este tipo de ritual, inició como un simple gesto entre compañeros, pero terminó siendo en un hábito que se llevaría a cabo en cada uno de los cotejos que sostenían los Bleus, puesto que, en aquella fiesta mundialista, los galos terminaron alzando la Copa Mundial.

Cristiano Ronaldo quien es un hombre disciplinado y muy hermético, no se salva de tener sus propias cábalas. CR7 tiene un ritual y este es en salir al campo hasta el final. Este ritual se pudo ver durante sus primeros años como jugador profesional cuando militaba en el Sporting de Lisboa, y de acuerdo con el luso, dicho hábito le daba buena suerte, de hecho, en el Real Madrid sabían que el Bicho tenía que ser el último en salir del túnel, así como en la Juventus y en el Manchester United.

Johan Cruyff escupiía un chicle antes de salir al terreno d ejuego

Phile Jones se ponía la calceta izquierda primero

Thibaut Courtois usa los mismos guantes cuando gana varios partidos seguidos