¡ESTAFA! Hombre compra a mitad de precio una caja del Álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y recibe algo INESPERADO

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video en donde un usuario subió un video donde al parecer había comprado una caja de sobres con estampas del Álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y de acuerdo con el material se puede escuchar que habría adquirido este producto a mitad de precio, sin embargo, al abrirla se encontró con muchas bolsas de tés, por lo cual al final el mismo dice que fue estafado, al parecer los hechos ocurrieron en otro país que no era México.

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|Foto tomada de redes sociales

¿Cuánto cuestan los sobres y la caja para llenar el Álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Aquí te diremos cuáles son los precios oficiales de los productos oficiales para que puedas llenar tu Álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Álbum con pasta suave tiene un precio de 99 pesos

Álbum pasta dura tiene un precio de 349 pesos

Paquete de álbum pasta suave con más de 100 sobres tiene un precio de 2,599 pesos

Paquete de álbum pasta dura con más de 100 sobres tiene un precio de 2,849 pesos

Caja con 10 sobres tiene un precio de 250 pesos

Caja con 100 sobres tiene un precio de 2,500 pesos

Caja con sobres premium tiene un precio de 690 pesos

Caja con 24 sobres tiene un precio de 936 pesos

Joven compra un álbum y sobre en Tepito y le sale una carta de Chabelo

Otro caso bastante sonado fue el de un joven que compró el álbum y varios sobres en Tepito, sin embargo, su verdadera sorpresa fue haber encontrado que, en las cartas le salió la de un personaje y conductor mexicano famoso por tener un programa matutino muy famoso en domingo así como otras tarjetas con nombres alterados y parodias de algunos personajes que no eran del futbol. En lugar de salirle Lionel Messi, aparecía Liondrel Pepsi, así como a Kylian Mbappé pero con una forma caricaturizada.

Aquí puedes comprar el Álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Recuerda que, el Álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sólo es distribuido por Panini, el cual se puede comprar en las tiendas en línea o bien en los puntos de venta autorizados; de igual manera es posible adquirirlo en puestos de periódicos, tiendas departamentales, supermercados y papelerías.

