¿No tienes para comprar el álbum del Mundial de la FIFA 2026? Lanzan una opción GRATUITA y así la puedes conseguir

El Álbum del Mundial de la FIFA 2026 estará disponible a partir del jueves 30 de abril en tiendas oficiales físicas y en línea; sin embargo, el costo de los sobres y del mismo libro podría ser muy elevado, es por ello que, un usuario en la red social de X ha implementado una opción para aquellos que no lo quieran comprar y así fue como lanzó una opción gratuita, aquí te diremos cómo puedes conseguirla.

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¿Cómo llenar el Álbum Mundial de la FIFA 2026 sin comprar el libro y los sobres?

El primer paso para llenar el Álbum Mundial de la FIFA 2026 “FIFA Panini Collection” , da en el botón de obtener o descargar.

, da en el botón de obtener o descargar. Esta app contará con códigos promocionales los cuales sirven para juntar recompensas

Conforme pasen los días se irán desbloqueando diferentes jugadores, de hecho, el primer código ya salió y es el de FIFA-2026-PLAY

Entonces, la devolución de colocar estas letras es un sobre gratuito para iniciar de lleno en la fiebre mundialista de manera virtual y así ir por las cartas doradas

Este sitio le permitirá al usuario registrarse o participar como invitado

Aquí se incluyen 980 cromos entre 48 selecciones

Para buena suerte de los amantes del futbol, las tarjetas se pueden intercambiar entre amigos, para ello se deberá crear grupos

También estará habilitada la posibilidad de jugar el álbum virtual a través de una plataforma desde tu tablet o computadora

¿Qué jugadores mexicanos aparecerán en el Álbum Mundial de la FIFA?

En las estampas aparecen: Luis Ángel Malagón, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Salen Carlos Rodríguez, Diego Lainez, Edson Álvarez, Erik Sánchez, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Alexis Vega, César Huerta y Roberto Alvarado.

¿Cuándo inicia el Mundial de la FIFA 2026 y cuándo juega la Selección Mexicana?

El ambiente de la Copa del Mundo ya se siente en México y es que el Mundial de la FIFA 2026 iniciará el 11 de junio para terminar el 19 de julio de 2026, sin embargo, la Selección Mexicana tendrá que inaugurar la justa veraniega el miércoles 11 de junio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro del país; este cotejo se llevará a cabo en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

