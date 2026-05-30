HORA EXACTA y Canal de TV abierta para ver México vs Australia, partido amistoso de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana continúa con la gira de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La noche de este sábado, 30 de mayo, la escuadra de Javier Aguirre se enfrentará ante Australia para jugar el segundo de los tres partidos amistosos programados antes de la justa veraniega. El amistoso entre México vs. Australia tendrá lugar en el histórico Rose Bowl, en Pasadena, California, y está programado para dar inicio en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de México). El encuentro podrá seguirse completamente gratis y en vivo por el canal de Azteca 7, a partir de las 7:50 p.m.

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México vs. Australia: ¿Cómo y dónde ver el partido amistoso online?

Si no cuentas con acceso a la televisión abierta, no te preocupes. También puedes seguir el partido amistoso entre México y Australia de esta noche a través de la app móvil de Azteca Deportes o, si lo prefieres, en nuestro sitio web oficial, donde contaremos con la transmisión online, completamente en vivo.

Posible alineación de México vs. Australia

Javier Aguirre ya cuenta con la mayoría de su plantel en concentración, por lo que el juego de esta noche será la antesala de lo que se podrá ver en el torneo más importante del fútbol. Aquí las posibles alineaciones del amistoso de hoy, 30 de mayo:

México

Portero: Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa Defensas: Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo

Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo Mediocampistas: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora

Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora Delanteros: Alexis Vega, Raúl Jiménez y Julián Quiñones

Australia

Portero: Mat Ryan

Mat Ryan Defensas: Lucas Herrington, Alessandro Circati, Kye Rowless y Aziz Behich

Lucas Herrington, Alessandro Circati, Kye Rowless y Aziz Behich Mediocampistas: Jackson Irvine, Aiden O Neill, Connor Metcalfe

Jackson Irvine, Aiden O Neill, Connor Metcalfe Delanteros: Awer Mabil, Ajdin Hrustic y Mohamed Toure

México llega al Rose Bowl con una victoria

La Selección Mexicana llega 100% confiada al Rose Bowl tras vencer a Ghana en el primer amistoso, celebrado en Puebla, México; con un marcador final de 2 - 0. El próximo encuentro será ante Serbia este 4 de junio en Toluca.