HORA EXACTA y Canal de TV abierta para ver México vs Australia, partido amistoso de la Selección Mexicana
El histórico Rose Bowl de Pasadena, California, recibirá a las selecciones de México y Australia para enfrentarse a un amistoso. Así puedes ver el partido de la Selección Mexicana gratis y en vivo.
La Selección Mexicana continúa con la gira de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La noche de este sábado, 30 de mayo, la escuadra de Javier Aguirre se enfrentará ante Australia para jugar el segundo de los tres partidos amistosos programados antes de la justa veraniega. El amistoso entre México vs. Australia tendrá lugar en el histórico Rose Bowl, en Pasadena, California, y está programado para dar inicio en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de México). El encuentro podrá seguirse completamente gratis y en vivo por el canal de Azteca 7, a partir de las 7:50 p.m.
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México vs. Australia: ¿Cómo y dónde ver el partido amistoso online?
Si no cuentas con acceso a la televisión abierta, no te preocupes. También puedes seguir el partido amistoso entre México y Australia de esta noche a través de la app móvil de Azteca Deportes o, si lo prefieres, en nuestro sitio web oficial, donde contaremos con la transmisión online, completamente en vivo.
Posible alineación de México vs. Australia
Javier Aguirre ya cuenta con la mayoría de su plantel en concentración, por lo que el juego de esta noche será la antesala de lo que se podrá ver en el torneo más importante del fútbol. Aquí las posibles alineaciones del amistoso de hoy, 30 de mayo:
México
- Portero: Guillermo Ochoa
- Defensas: Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora
- Delanteros: Alexis Vega, Raúl Jiménez y Julián Quiñones
Australia
- Portero: Mat Ryan
- Defensas: Lucas Herrington, Alessandro Circati, Kye Rowless y Aziz Behich
- Mediocampistas: Jackson Irvine, Aiden O Neill, Connor Metcalfe
- Delanteros: Awer Mabil, Ajdin Hrustic y Mohamed Toure
México llega al Rose Bowl con una victoria
La Selección Mexicana llega 100% confiada al Rose Bowl tras vencer a Ghana en el primer amistoso, celebrado en Puebla, México; con un marcador final de 2 - 0. El próximo encuentro será ante Serbia este 4 de junio en Toluca.