Hora EXACTA para ver el Monterrey vs. Chicago Fire, partido de la Leagues Cup 2026, para verlo en Estados Unidos

Algunos de los equipos mexicanos que llegaron a la Leagues Cup 2026 aún tienen oportunidad de triunfar y llevarse la victoria en el torneo. Uno de ellos es el equipo de los Rayados, que se enfrentará al equipo de Chicago en un partido todo o nada. Así es, este martes 25 de agosto de 2026, los fanáticos del deporte podremos disfrutar del encuentro Monterrey vs. Chicago Fire. Recordemos que la Leagues Cup es un torneo de Concacaf que enfrenta a los clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS). El encuentro de esta tarde comenzará a las 6:30 p.m., tiempo del centro de México, lo que equivale a diferentes horarios en Estados Unidos, por lo que te recomendamos poner atención a qué hora se podrá ver en tu región.

¿A qué hora es Monterrey vs. Chicago Fire en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y no te quieres perder el partido de Monterrey vs. Chicago Fire, debes saber que el silbatazo inicial está programado para las 6:30 p.m. (hora del centro de México), por lo que si quieres disfrutarlo, este es el horario al que equivale por región:



Hora del Este (ET): 8:30 p.m.

Hora del Centro (CT): 7:30 pm

Hora de la Montaña (MT): 6:30 pm

Hora del Pacífico (PT): 5:30 pm

Esto es lo que se espera del Monterrey vs. Chicago Fire

Monterrey y Chicago Fire se enfrentarán esta tarde para buscar un boleto directo a las semifinales de la Leagues Cup 2026. Eso sí, cabe señalar que los Rayados no tendrán un partido fácil, pues se enfrentarán al mejor equipo clasificado de la MLS, el cual continúa invicto en el torneo. Monterrey, por su parte, llegó a esta parte del torneo gracias a que pudieron asegurar su lugar gracias a la diferencia de goles, por lo que para permanecer deberán dar mucho más de lo que han dado hasta este punto del torneo.