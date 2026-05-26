Muere campeón del Super Bowl, leyenda mexicana del futbol americano, a los 79 años

Este martes 26 de mayo se confirmó una triste noticia para los fans de la NFL: murió Manny Fernandez a los 79 años de edad, según confirmó el equipo de los Miami Dolphins sobre el histórico jugador de futbol americano.

Hasta ahora no se ha confirmado la causa de muerte del jugador nacido en Oakland, pero de origen mexicano. "Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Manny Fernandez", dice la cuenta oficial de los Miami Dolphins. "Sus contribuciones consistentes y desinteresadas al campo fueron clave en el éxito del equipo a principios de los 70".

Quién era Manny Fernandez

Manny Fernandez se volvió célebre al ser figura clave de la única temporada en la historia de los Miami Dolphins que el equipo no ha sido derrotado ni ha quedado en empate ni una vez. Esto ocurrió en 1972, y tras aquella temporada ganaron el Super Bowl VII. A su alineación le llamaron "No-Name Defense" porque no había jugadores estrella como tal, sino funcionaban perfectamente en conjunto.

Al día de hoy, ningún equipo ha conseguido la temporada perfecta de la alineación comandada por el entrenador Don Shula en 1972.

En el comunicado que confirmó el fallecimiento, los Miami Dolphins lo reconocieron como uno de los mejores jugadores en la historia del equipo y que tuvo algunas de las jugadas de defensa más memorables en el futbol americano. Fernandez estuvo en tres ediciones del Super Bowl con el equipo, dos de esas veces ganaron.

Nacido en 1946, inició su carrera en el college football, en el estado de Utah. Posteriormente jugó por 8 temporadas con los Miami Dolphins antes de retirarse en 1975; se calcula que registró 35 capturas durante los 103 juegos que completó. En 2012 entraría al Salón de la Fama de la franquicia.

Manny Fernandez llegó a decir que los Dolphins ganaron su temporada perfecta sin trucos, "solo con buenos jugadores y entrenadores. Nuestros peores jugadores eran mejores que los mejores de otros equipos".