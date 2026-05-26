Muere leyenda de la jazz, “El Coloso del Saxofón”, a los 95 años

El mundo de la música se encuentra de luto por la muerte del músico Sonny Rollins, quien era llamado "El Coloso del Saxofón" y cuya trayectoria en el jazz se remontaba a los años 40. Tenía 95 años de edad.

Todavía no se sabe cuál fue la causa del deceso pero, de acuerdo con la BBC, se confirmó que Rollins falleció en su casa ubicada en Woodstock, Nueva York. Su publicista lo describió como "una de las figuras más honradas e influyentes de la música americana".

En el anuncio de su muerte se incluyó una frase acuñada por el músico: "Creo que cuando una persona creativa muere, continúa en su siguiente existencia".

Quién era Sonny Rollins

Originario de Nueva York y nacido en 1930, Sonny Rollins tuvo su primer saxofón a los 7 años de edad y con el tiempo formaría una prolífica trayectoria en el jazz, en la cual lanzó más de 60 álbums como líder de una banda; también llegó a colaborar con artistas como Miles Davis, Charlie Parker y John Coltrane.

Sonny, cuyo nombre real era Walter Theodore Rollins, tuvo como mentor al pianista Thelonious Monk y alcanzó la fama entre los años 50 y 60, con álbumes como "Saxophone Colossus" y "The Bridge". Era conocido por solos extensos y por su capacidad de improvisación en sus presentaciones; llegó a decir que subía al escenario con la mente en blanco y únicamente con cierta consciencia sobre la estructura de la pieza musical.

En 2010 recibió la Medalla de las Artes Nacional por parte de Barack Obama, y en su carrera ganó 3 Grammys, dos de ellos de manera competitiva y otro para honrar su legado. Se retiró en 2014 a causa de una enfermedad pulmonar.

Con el anuncio de su muerte, National Public Radio ha descrito la carrera de Sonny Rollins como una de las más grandes en la historia del jazz.

