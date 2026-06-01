Muere leyenda de la NFL, que jugó en el “Mejor Partido Jamás Jugado” y llegó al Salón de la Fama

La NFL acaba de perder a otra de sus leyendas, a solo unos días de que se anunciara la muerte de Manny Fernandez. Esta vez se dio a conocer el fallecimiento de Raymond Berry, quien jugó en el "Mejor Partido Jamás Jugado" y llegó al Salón de la Fama.

Raymond Berry murió el 25 de mayo a los 93 años de edad, pero la noticia se confirmó este lunes 1º de junio por parte del Salón de la Fama de la NFL. No se sabe oficialmente la causa pero falleció en su casa de Murfreesboro, Tennessee, rodeado de su familia; tenía una esposa de 65 años de nombre Sally.

Quién era Raymond Berry

Se considera una leyenda de los Colts, ganador del Super Bowl en dos ocasiones con este equipo y también llegó a ser coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Raymond Berry formó parte de los Colts durante toda su carrera como jugador, de 1955 a 1967; en aquella época, el equipo residía en Baltimore y no en Indianápolis. En sus años con los Colts se le consideró el mejor receptor del momento, de acuerdo con la NFL, y cuando se retiró como jugador era líder histórico de la liga en recepciones y yardas recibidas.

A esta leyenda de la NFL se le recuerda particularmente por el llamado "Mejor Partido Jamás Jugado", en 1958; en aquella ocasión, los Colts vencieron a los Giants de Nueva York con un marcador de 23-17. Lo especial estuvo en que el partido se definió en tiempo extra a muerte súbita y, por lo emocionante que se puso, se le atribuye que aquí iniciara un crecimiento exponencial en popularidad de la NFL en Estados Unidos. Berry acumuló 178 yardas de recepción y atrapó el único pase de touchdown del quarterback Johnny Unitas en el partido.

Después de su carrera como jugador, Raymond Berry fue coach de los Patriots de Nueva Inglaterra por 6 temporadas y guio al equipo hacia su primera participación en un Super Bowl.