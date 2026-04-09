The Boys 5: Calendario de fechas con TODOS los estrenos de los capítulos de la última temporada y dónde verlos completos

La quinta temporada de The Boys se estrenó el pasado miércoles 8 de abril de 2026, y para buena fortuna de los fanáticos, la serie tiene disponibles dos capítulos. Ante la duda sobre cuándo saldrán a la luz los nuevos episodios, aquí te diremos el calendario completo de los estrenos, cuándo es el final y también dónde ver la última campaña de la historia de Butcher contra Homelander, la cual se puede ver totalmente completa a través de la plataforma de Streaming Amazon Prime Video en punto de las 2:00 horas, tiempo del centro de México.

Capítulo 1 y 2 se estrenó el 8 de abril

Capítulo 3 se estrena el 15 de abril

Capítulo 4 se estrena el 22 de abril

Capítulo 5 se estrena el 29 de abril

Capítulo 6 se estrena el 6 de mayo

Capítulo 7 se estrena el 13 de mayo

Capítulo 8, el cual significa el final de la serie de The Boys, la cual se estrenó el 26 de julio de 2019 con 5 temporadas y 2 campañas de Gen V, un Spin-Off de la historia sale a la luz el 20 de mayo.

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¿Cuál ha sido la puntuación más alta del primer capítulo de The Boys en cada una de sus temporadas?

Primer Capítulo de la temporada 1-85% según Rotten Tomatoes

Primer Capítulo de la temporada 2-97% según Rotten Tomatoes

Primer Capítulo de la temporada 3-98% según Rotten Tomatoes

Primer Capítulo de la temporada 4-92% según Rotten Tomatoes

Primer Capítulo de la temporada 5-97% según Rotten Tomatoes

Nombre de los capítulos de la quinta temporada de The Boys

Episodio 1: Fifteen Inches of Sheer Dynamite (Cuarenta centímetros de pura dinamita)

Episodio 2: Tennage Kix (Rebeldía Adolescente)

Episodio 3: Every One of You Sons of Bitches

Episodio 4: Thought the Heavens Fall

Episodio 5: One Shots

Episodio 6: King of Hell

Episodio 7: The Frenchman, The Female, and the Man Called Mother´s Milk

Episodio 8: Blood and Bone, este capítulo sería el final de la serie que inició en el 26 de julio de 2019

