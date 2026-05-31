¿Quién es la esposa de Tim Payne? Ella es la pareja del futbolista viral de Nueva Zelanda

Ni Cristiano Ronaldo ni Messi. Tim Payne se ha convertido en el futbolista más viral previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. A escasos días de la justa veraniega, el defensa de la selección de Nueva Zelanda ha acaparado titulares luego de que un creador de contenido propusiera hacer famoso al jugador menos popular del torneo. Desde entonces, las incógnitas en torno al futbolista no han dejado de surgir: ¿Está casado? ¿Quién es su esposa? ¿Cómo comenzó su historia de amor? ¡Aquí te respondemos todas tus dudas!

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¿Quién es Michelle Peters, la esposa de Tim Payne? Así es la pareja del futbolista viral de Nueva Zelanda

Michelle Peters es la esposa de Tim Payne. La mujer se desempeña como fotógrafa profesional. De acuerdo con la información compartida en sus redes sociales, Michelle cuenta con su propia empresa de fotografía de eventos, específicamente bodas, con sede en Wellington, Nueva Zelanda.

Actualmente, tiene cerca de 10 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde suele compartir postales verdaderamente "aesthetics". Gracias al boom de su esposo, Tim Payne, es probable que sus números en redes sociales también incrementen en los próximos días.

Así ha sido la historia de amor de Tim Payne y Michelle Peters

A juzgar por sus respectivos perfiles en redes sociales, la pareja suele llevar su vida privada con hermetismo, por lo que no se conocen muchos detalles sobre su relación y el inicio de la misma. No obstante, a inicios de 2025, Michelle y Payne revelaron que estaban esperando a su primer hijo juntos.

¿Por qué se volvió viral Tim Payne?

Todo comenzó gracias al creador de contenido argentino, Valen Scarsini, quien emprendió una campaña en redes sociales para “hacer protagonista del Mundial al futbolista menos conocido”. Tras un breve análisis, concluyó que éste era el defensor neozelandés, Tim Payne, quien apenas sumaba 5 mil seguidores en Instagram. Desde entonces, el futbolista pasó a tener más de tres millones de followers, convirtiéndose en una de las figuras más virales del torneo.