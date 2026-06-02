OFICIAL: Estos son los horarios de apertura para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA™️ en el Estadio Ciudad de México

Si planeas asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA ya dio a conocer el protocolo oficial para los asistentes, en donde se mencionan aperturas de puertas, accesos y el calendario de actividades. De acuerdo con las observaciones, el protocolo debe ser tomado en cuenta para evitar retrasos y poder disfrutar del encuentro sin contratiempos.

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¿En dónde y a qué hora será el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Toma en cuenta que el primer partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo entre México y Sudáfrica; se jugará el jueves 11 de junio a la 1:00 p. m. (hora local de la Ciudad de México). Y tendrá como sede el México (Estadio Azteca), ubicado en la Ciudad de México.

Es importante recordar que (el Estadio Azteca) se convertirá en el primer recinto deportivo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial de la FIFA (1970, 1986 y 2026).

¿Cuáles son los horarios del primer partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con lo que se ha señalado de manera oficial, el protocolo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se mantendrá de manera estricta, así como la creciente magnitud de restricciones y protocolos que se han implementado. Por ello es importante tomar en cuenta el siguiente horario protocolar:



Apertura de puertas: 9:00 AM



El público debe estar sentado: 11:00 AM



Inicia la ceremonia: 11:30 pm



Finaliza la ceremonia: 12:05 PM



Inicia el calentamiento: 12:11 PM



Comienza el partido: 1:00 PM

Toma en cuenta que la FIFA ha comenzado a implementar diversas restricciones y protocolos que se tendrán que llevar a cabo antes, durante y después de cada encuentro y en especial durante todo el tiempo que dure la Copa Mundial de la FIFA 2026™.