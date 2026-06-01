Fecha y HORA EXACTA para ver el State of Play desde México

Los fans del universo gamer vivirán un momento único con la llegada del próximo State of Play, el cual promete captar la atención de los gamers con novedades, avances y los ansiados anuncios sobre los títulos más esperados. Por ello, ahora te contamos que podrás disfrutar de la transmisión este próximo 2 de junio por todos los canales oficiales de PlayStation.

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¿Cómo y a qué hora podré ver el State of Play?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer de manera oficial, los seguidores de PlayStation en México podrán seguir la transmisión en directo por todos los canales de PlayStation; así mismo se confirmó que será mañana 2 de junio y en punto de las 16 hrs. (Hora de México) que se podrá seguir la transmisión.

También será posible seguir la transmisión en punto de las 4 de la tarde desde países como Colombia y Perú, mientras que en Argentina, podrás disfrutarlo a las 19:00 hrs, en Chilena las 18:00 hrs y en España (Península) a las 23:00 hrs.

Podrás seguir la transmisión en directo por los canales oficiales de PlayStation en YouTube y PlayStation en Twitch. También puedes seguir la cobertura de las noticias más relevantes del día, por Azteca 7.

¿Qué se espera del State of Play?

Los fans de PlayStation mantienen por lo alto las expectativas de lo que pueda ocurrir el día de mañana 2 de junio durante el State of Play, en donde se espera que dure al menos una hora, y se centre por completo en las actualizaciones, sorpresas y noticias relevantes para el PlayStation 5 y un posible adelanto sobre lo nuevo en consolas que viene para la marca.

Ahora solo será cuestión de tiempo para que los fans de una de las firmas más importantes en videojuegos conozcan el futuro próximo sobre la jugabilidad y estrenos de PlayStation.