4 artículos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para regalarle a tus hijos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá su inauguración el jueves 11 de junio de 2026 con el partido de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Coloso de Santa Úrsula en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro del país. De cara a la fiesta veraniega, quienes podrán disfrutar de esta competencia son los niños, es por ello que aquí te diremos cuáles son los 4 artículos que les puedes regalar a tus hijos para que se sientan parte de la celebración mundialista.

¿Qué siente un niño cuando recibe un regalo según la psicología?

De acuerdo con la psicóloga Macarena del Cojo, recibir un obsequio activa regiones del placer que se encuentran en el cerebro y también en la parte que se centra en el lado emocional, esta sensación hace que el niño o la persona se sienta querido o valorado, además proporciona una gran satisfacción.

Te puede interesar: Blue Lock se vuelve REAL, Japón lanza esta iniciativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

4 artículos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Balón oficial

|Crédito: Adidas

Adidas Trionda 2026 FIFA World Cup Unisex Balón para Fútbol Blanco

Jersey local de la Selección Mexicana

|Crédito: Adidas

Adidas Jersey Local Selección Nacional de México 26 Conjunto Mini

Figura de una de las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

|Crédito: SUNNY AND SANDY

Juguetes coleccionables Oficiales Mundial FIFA 2026 Clutch

Jersey oficial de la Selección Mexicana Visitante

|Crédito: Adidas

Adidas Conjunto Visitante Selección Nacional de México 26 para niños

Formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cabe señalar que, la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 48 equipos que se dividirán en 12 grupos de cuatro naciones, los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros podrán avanzar a los dieciseisavos de final.

Las selecciones que lleguen a la final del 19 de julio ya habrán jugado 8 cotejos, uno más de los que se disputaron en Qatar 2022. Con este nuevo formato se tiene pensado que, las naciones que lleguen a la final el domingo 19 de julio ya llevarán 8 encuentros.

Fechas en las que se jugarán los Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Dieciseisavos de final

Lunes 29 de junio

Martes 30 de junio

Miércoles 1 de julio

Jueves 2 de julio

Viernes 3 de julio

Octavos de final

Sábado 4 de julio

Domingo 5 de julio

Lunes 6 de julio

Martes 7 de julio

Cuartos de Final

Jueves 9 de julio

Viernes 10 de julio

Sábado 11 de julio

Semifinales

Martes 14 de julio

Miércoles 15 de julio

Partido por el tercer puesto

Sábado 18 de julio

Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Domingo 19 de julio