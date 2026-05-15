“Si hablamos de como le trataste en vida se te cae el circo payaso”: C. Tangana le tira a J Balvin tras palabras dedicadas a Milkman durante concierto en México

Este jueves se llevó a cabo el primero de los dos conciertos de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira en nuestro país, y fuera de lo que ha sido este gran concierto, hay un detalle que ha llamado bastante la atención.

Durante una parte del concierto, J Balvin rindió un “homenaje” a Milkman, una de las figuras más importantes de la escena urbana latina, dejando un gran momento, aunque no todos lo tomaron así, en especial el artista español C. Tangana.

¿Cuál fue el tributo de J Balvin a Milkman durante su concierto en México?

Durante su concierto se dio un espacio para dedicar unas palabras a Milkman, donde el colombiano dijo lo siguiente:

“Un hermano que murió hace tres meses. A mi hermano Milkman, mexicano. Mi mano derecha en el reggaetón desde que empezamos con Energía, con Vibras, con Colores, con los Jordan. Toda la parte creativa, que eso se vale desde el principio fue un mexicano, llamado, conocido como Milkman. Lastimosamente ya no está con nosotros. No me pude despedir de ti pero aquí estoy en tu tierra querida hermano, en México; mandándote todo el amor. Toda la fuerza para su familia, para sus padres, para su hermano (...) Agradecimientos mismos por todo lo que hiciste por nosotros, por la cultura, por el género".

Mientras J Balvin dedicaba estas palabras mostraba en sus pantallas imágenes de Milkman junto a él e incluso alguna ilustración en tributo donde unificó el trabajo que hicieron juntos, dejando un momento emotivo que poco tardó en hacer ruido en algunas personas, sobre todo en figuras como C. Tangana.

C. Tangana le tira a J Balvin y lo acusa de payaso

El video de las palabras de J Balvin a Milkman rápidamente se hicieron virales en internet, donde se mostraba un lado humano y vulnerable del colombiano, pero en seguida, “El Madrileño” comentó uno de los videos de manera tajante.

“Si hablamos de como le trataste en vida se te cae el circo payaso”.

Ante este comentario, varios usuarios se sumaron a C. Tangana y comentaron lo siguiente:

"diciendo las cosas como va , maximo respeto 🫡"

"Ese es el pucho que yo conozco dicelo"

"no me sorprende, Jose se aprovecha de la gente y habla/hace solamente cuando le conviene"

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