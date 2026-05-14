Concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX: Horarios de accesos, setlist y todo lo que debes de saber
¿Dónde está mi gente? Esto es TODO lo que debes de saber sobre el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX:
Este jueves se estará llevando a cabo el primer concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en lo que se espera que sea una fiesta sin igual, pues desde la última vez que el colombiano se presentó en nuestro país como parte del festival Coca-Cola Flow Fest, el público azteca se quedó con ganas de más.
Por más de una década José se ha mantenido en lo más alto de la escena urbana, incluso pasando por varias facetas, unas más públicas que otras, pero su actividad y aporte al género son innegables, considerado uno de los artistas que más ayudó a crecer a Bad Bunny o Rosalía.
Desde que estas fechas se anunciaron en México sus fans no pudieron con la emoción e incluso fueron sold-out, por lo que se espera que este concierto sea uno sin igual.
Setlist de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX 2026
A lo largo de los años cada faceta de J Balvin ha conquistado al público latino por lo que se espera que estos conciertos en la CDMX rompan con todo, donde se espera escuchar:
- Mi gente
- Reggaeton
- Amarillo
- Morado
- Azul
- Loco contigo
- Con altura
- Blanco
- 6 AM
- Ay vamos
- Safari
- Ginza
- No Me Conoce - Remix
- Sigo extrañándote
- Bobo
- Si tu novio te deja sola
- Poblado
- Downtown
- Tonto
- pal agua
- Bonita
- Otra vez
- No es justo
- Ahora dice
- No me conoce
- Contra la pared
- X
- I Like It
- La canción
- Rojo
- Rio
- RITMO
- Qué calor
- In da Getto
¿A qué hora es el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes?
Para este concierto donde seguramente vas a bailar, perrear y sobre todo gozar, se tiene programado que inicie en punto de las 8:00 pm por lo que los accesos del Palacio de los Deportes estarían abriendo cerca de las 6:00 pm.
El Palacio de los Deportes todavía no dimensiona lo que se viene con J Balvin estos días… 🔥— Ocesa Total (@ocesa_total) May 14, 2026
Nos vemos ahí. pic.twitter.com/PhHsDkRlEA
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
Si no quieres perderte ningún detalle de este concierto, te recomendamos tomar en cuenta algunas de las rutas que te ayudarán a llegar al Palacio de los Deportes:
- Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos.
- Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.