Concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX: Horarios de accesos, setlist y todo lo que debes de saber

Este jueves se estará llevando a cabo el primer concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en lo que se espera que sea una fiesta sin igual, pues desde la última vez que el colombiano se presentó en nuestro país como parte del festival Coca-Cola Flow Fest, el público azteca se quedó con ganas de más.

Por más de una década José se ha mantenido en lo más alto de la escena urbana, incluso pasando por varias facetas, unas más públicas que otras, pero su actividad y aporte al género son innegables, considerado uno de los artistas que más ayudó a crecer a Bad Bunny o Rosalía.

Desde que estas fechas se anunciaron en México sus fans no pudieron con la emoción e incluso fueron sold-out, por lo que se espera que este concierto sea uno sin igual.

Setlist de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX 2026

A lo largo de los años cada faceta de J Balvin ha conquistado al público latino por lo que se espera que estos conciertos en la CDMX rompan con todo, donde se espera escuchar:



Mi gente

Reggaeton

Amarillo

Morado

Azul

Loco contigo

Con altura

Blanco

6 AM

Ay vamos

Safari

Ginza

No Me Conoce - Remix

Sigo extrañándote

Bobo

Si tu novio te deja sola

Poblado

Downtown

Tonto

pal agua

Bonita

Otra vez

No es justo

Ahora dice

No me conoce

Contra la pared

X

I Like It

La canción

Rojo

Rio

RITMO

Qué calor

In da Getto

¿A qué hora es el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes?

Para este concierto donde seguramente vas a bailar, perrear y sobre todo gozar, se tiene programado que inicie en punto de las 8:00 pm por lo que los accesos del Palacio de los Deportes estarían abriendo cerca de las 6:00 pm.

El Palacio de los Deportes todavía no dimensiona lo que se viene con J Balvin estos días… 🔥



Nos vemos ahí. pic.twitter.com/PhHsDkRlEA — Ocesa Total (@ocesa_total) May 14, 2026

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

Si no quieres perderte ningún detalle de este concierto, te recomendamos tomar en cuenta algunas de las rutas que te ayudarán a llegar al Palacio de los Deportes:

