Lisa Kudrow revela la impresionante cifra que reciben los actores de Friends en regalías: ¡Millones de dólares al año!

Han pasado más de 30 años desde que “Friends” debutó en la pantalla chica. Desde entonces se ha mantenido como una de las series de comedia más exitosas en la historia de la televisión. Su impacto es tal que, a más de dos décadas de su fin, los protagonistas de las sitcom siguen ganando millones de dólares en regalías. Así lo confirmó Lisa Kudrow, quien dio vida a la emblemática Phoebe Buffay.

¿Cuánto ganan los actores de Friends en regalías? Lisa Kudrow revela la impresionante cifra que reciben al año

A través de una entrevista para The Times, la actriz reveló que ella y sus demás compañeros de reparto en “Friends” - Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), David Schwimmer (Ross Geller) y Matt LeBlanc (Joey Tribbiani)- reciben cerca de 20 millones de dólares al año, tan sólo por las regalías del show.

De acuerdo con diversos reportes, Friends genera cerca de $1,000 millones de dólares al año para Warner Bros. La mayor parte de este dinero proviene de los derechos de retransmisión (sindicación) y plataformas de streamings. De estos ingresos, cada protagonista recibe el 2%; lo que es relativamente poco a comparación de todo lo que la serie genera.

Lisa Kudrow sobre Friends: “Jamás volveremos a experimentar algo así”

A lo largo de la entrevista, Lisa se sinceró sobre su experiencia en la serie y reveló que, tras la lamentable muerte de su co-protagonista Matthew Perry (1969 - 2023), se animó a ver el programa de nuevo, esta vez, bajo una nueva perspectiva.

“Después de la muerte de Matthew, volví a ver el programa”, aseguró la actriz. “Antes, solo veía lo que hice mal o lo que podría haber hecho mejor. Pero, por primera vez, realmente aprecié lo genial que era. Y hagamos lo que hagamos en el futuro, jamás volveremos a experimentar algo así”, señaló.

Kudrow también elogió el impecable trabajo de todos sus compañeros de reparto, no sin antes destacar el ingenio y carisma de Matthew, quien “simplemente superaba a todos” en el set. Desafortunadamente, no todo era miel sobre hojuelas, pues Lisa también recordó el ambiente tóxico que se vivía en el rodaje debido a los guionistas de la serie, quienes solían explotar ante errores del cast, además de “fantasear” sobre las protagonistas del show.