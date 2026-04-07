Estrella de Friends se lanza contra Kanye West: “No se le debería dar un espacio para presentarse”

David Schwimmer, famoso por darle vida al icónico Ross Geller en Friends, tomó su cuenta oficial de Instagram para lanzarse en contra de Kanye West. El actor elogió a las marcas que retiraron su patrocinio al Wireless Festival de Londres, Inglaterra, mismo que sería encabezado por rapero y aseguró que un artista como Ye no debería de tener un espacio como ese para presentarse.

“Es genial ver empresas con principios morales”, escribió Schwimmer vía redes sociales. “A diferencia de Wireless y Festival Republic, estas marcas decidieron no darle una plataforma a uno de los artistas que más odio promueven en el mundo”. Si bien West emitió una disculpa pública hace un par de meses, Schwimmer señaló que se necesita “mucho más que eso” para reconstruir la confianza, “no sólo con la comunidad judía, sino con todos los fans que dejó desconsolados y decepcionados por su incitación al odio en los últimos años”.

Por estos motivos, Schwimmer cree que Kanye no debería tener un espacio para presentarse y señala a todo aquel que le otorgue la plataforma como “cómplices” de lo que es “incorrecto, poco ético e inmoral”. Aquí su mensaje completo:

¿Qué pasó con Kanye West?

Kanye West fue anunciado como headliner del Wireless Festival 2026, mismo que estaba programado para inicios de julio. No obstante, a escasos meses de su celebración, algunos patrocinadores decidieron deslindarse del evento debido a la presencia de Ye y sus antiguas polémicas. Posteriormente, el Ministerio del Interior británico rechazó la petición de viaje de Ye, lo que desencadenó la cancelación del evento y la respectiva devolución de dinero.

¿Por qué cancelaron a Kanye West?

La cancelación mediática de Kanye West lleva algunos años. Esta fue derivada de una serie de rabietas antisemitas y racistas, además de la comercialización de productos y canciones que promovían el nazismo. En enero del presente año, West emitió una disculpa pública en la que aseguró que no se sentía identificado con las ideologías de odio y atribuyó su comportamiento a problemas de salud mental, pues éste ha sido diagnosticado con trastorno bipolar tipo 1.

De momento, Kanye no se ha pronunciado sobre la cancelación del festival y el veto del Reino Unido.