Muere querida estrella de televisión a los 67 años; lo encontraron sin vida en su casa tras una llamada de emergencia

El mundo del entretenimiento está de luto. Muere Darrell Sheets a los 67 años. El querido participante de Storage Wars fue hallado sin vida al interior de su casa, ubicada en Lake Havasu, Arizona, luego de un llamado de emergencia realizado al 911. La estrella fue declarada sin vida en el lugar de los hechos. Su muerte continúa bajo investigación activa.

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¿De qué murió Darrell Sheets, estrella de Storage Wars?

Las autoridades de Arizona declararon para TMZ que el querido participante de Storage Wars falleció a causa de una herida de bala autoinfligida en la cabeza. El llamado de emergencia se realizó este miércoles, 22 de abril, alrededor de las 2:00 a.m. Una vez que las autoridades llegaron al lugar de los hechos, encontraron a Sheets sin signos vitales. La estrella fue declarada sin vida en su hogar y su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado.

¿Quién era Darrell Sheets? Así fue su trayectoria

Darrell Sheets fue una de las figuras más carismáticas y queridas de Storage Wars (¿Quién da más?, en español), el exitoso programa de A&E en el que diversos compradores apostaban dinero por depósitos abandonados, sin saber qué había dentro de ellos, con la esperanza de encontrar un auténtico tesoro. Sheets participó en un total de 163 programas, en los que resaltó por su popular frase “This is the WOW factor!” (Este es el factor sorpresa).

Tras su fallecimiento, un portavoz de la cadena de televisión compartió un emotivo comunicado en el que lamentaron los hechos: “Estamos entristecidos por la partida de un miembro amado de nuestra familia, Darrell 'The Gambler' Sheets. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos en este momento tan doloroso”.

Gracias a su exitoso paso por Storage Wars, Darrell apareció en diversos programas de entrevistas nocturnos, como el late-night de Jay Lano; además de la serie de cocina de Rachel Ray. En 2019, Sheets preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizado de emergencia luego de sufrir un infarto. Años después del trance médico, Darrell decidió retirarse de la televisión para enfocarse en su salud y su tienda de antigüedades, “Havasu Show Me Your Junk”, ubicada en Arizona.

Descanse en paz, Darrell 'The Gambler' Sheets.