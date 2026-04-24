¡Confirmado! Harry Styles y Zoe Kravitz están comprometidos: “Saltaría de un precipicio por ella”

¡Paren todo! ¡Harry Styles y Zoe Kravitz se casan! Luego de que surgieran imágenes de la estrella de “The Batman” con un impresionante diamante en su dedo anular izquierdo, una fuente con conocimiento en el tema confirmó el compromiso de la pareja tras ocho meses de relación. La confirmación se dio de manera exclusiva para el medio Page Six.

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¡Harry Styles y Zoe Kravitz se casan! Así confirmaron su compromiso: “Saltaría de un precipicio por ella”

Según reveló el insider, el intérprete de “As It Was” está perdidamente enamorado de la actriz de “High Fidelity”, por lo que no dudó en hacerle la gran pregunta. “[Harry] está completamente cautivado. Saltaría de un precipicio por ella”, aseguró la fuente, quien también añadió que Zoe “está en la gloria”, por lo que nadie de su círculo cercano está sorprendido por la noticia, ya que es algo que se veía venir desde hace tiempo.

¿Cómo surgieron los rumores de matrimonio entre Harry Styles y Zoe Kravitz?

Los rumores de matrimonio se desataron este mismo fin de semana, luego de varias fotos de paparazzi en las que se veía a la pareja compartiendo un tierno beso. Si bien este tipo de fotografías ya eran usuales, lo que realmente llamó la atención de los seguidores fue el tremendo anillo de diamante que portaba Zoe en su dedo anular izquierdo, lo que encendió las redes sociales con rumores de un compromiso. De momento, ninguna de las celebridades ha hecho pública la noticia.

Se los vio a Harry Styles y a Zoë Kravitz juntos londres a los besos y A ELLA CON UN ANILLO DE DIAMANTES ENORME, SE CASA HARRY?🙏🏻 pic.twitter.com/GapL20uZQ6 — nom0leste (@nom0leste) April 21, 2026

Así ha sido la relación entre Harry Styles y Zoe Kravitz

Harry Styles y Zoe Kravitz llevan ocho meses de relación. El cantante y la actriz fueron captados juntos por primera vez en agosto de 2025, tras un paseo en las calles de Roma, Italia. Poco después, surgieron imágenes de las estrellas besándose en Londres, Inglaterra, lo que confirmó su noviazgo. Desde entonces, han sido captados juntos en diversas ocasiones, sin miedo a demostrar su amor.

|Imagen tomada de X

"Siento que han pasado de cero a cien. Es muy difícil tener citas siendo famoso… Harry no habría hecho pública su relación con Zoe si no fuera por algo”, aseguró otra fuente con conocimiento en el tema, de igual manera para Page Six, un mes después de que se diera a conocer el romance. Por ahora, no queda más que esperar a que surjan más detalles sobre la boda, que, sin duda, ya se ha convertido en una de las uniones más esperadas en la industria del showbiz.