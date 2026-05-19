Actriz de “Malcolm el de en medio” DENUNCIA abuso de reconocido actor ganador del Oscar

Hayden Panettiere alza la voz en contra de la industria en Hollywood. A través de su más reciente libro de memorias, “This Is Me: A Reckoning”, la actriz relata un episodio que la dejó conmocionada cuando era tan sólo una adolescente: un reconocido actor, ganador del Oscar, se expuso ante ella sin su consentimiento. En aquel entonces, la actriz tenía 19 años.

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Hayden Panettiere denuncia abuso de reconocido actor ganador del Oscar: ¿Qué pasó?

Según relata, todo comenzó cuando una amiga la invitó a una fiesta de Hollywood en su apartamento en Los Feliz, California. Al llegar al lugar, se dio cuenta de que ella y su amiga eran las únicas mujeres. El resto de los invitados era “un pequeño grupo de hombres que estaban reunidos, hablando, bebiendo y fumando marihuana".

Tras pasar cerca de media hora en el lugar, Hayden optó por retirarse. Fue entonces cuando este reconocido actor se acercó para “advertirle”: “Ten cuidado al salir porque alguien escupió chicle en algún lugar y me manché los pantalones”, señaló la celebridad, antes de indicarle que mirara hacia abajo, según recuerda la actriz. “Bajé la mirada y retrocedí horrorizada. Los testículos de este respetado actor, ganador de premios, colgaban de su bragueta abierta”, relata Panettiere, quien asegura que si bien el episodio no le hizo ningún tipo de daño, sí la dejó “conmocionada”.

¿Quién fue el actor que acosó a Hayden Panettiere en una fiesta en Hollywood?

Hayden Panettiere relata que se trató de un “respetado actor y director, ganador del Oscar”. Sin embargo, prefirió mantener el nombre de este en anonimato, por lo que su identidad no fue revelada. Teniendo en cuenta la edad de la actriz, los hechos relatados habrían sucedido en 2009.

¿Quién es Hayden Panettiere?

Muchos recordarán a Hayden Panettiere como “Jessica”, la vecina manipuladora de “Malcolm el de en Medio”. No obstante, su trayectoria va más allá. Hayden incursionó en el mundo de la televisión con tan sólo 11 meses de edad a través de diversos comerciales. Durante su niñez, apareció en programas como One Life to Live, pero no fue hasta su adolescencia que alcanzó el éxito internacional gracias a cintas como Triunfos Robados y Scream 4.

Aunado a su trayectoria en el cine y la televisión, Hayden Panettiere también destaca por su labor como activista y su carrera como cantante. Recientemente, lanzó su libro de memorias “This Is Me: A Reckoning”, en el que relata diversos episodios durante su paso por Hollywood, su relación tóxica con Brian Hickerson, y su complicado vínculo con su madre, Lesley Vogel.