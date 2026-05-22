Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con emotivo discurso

Every time Miley Cyrus walk, it's a walk of fame! La reconocida actriz y cantante hace historia al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este reconocimiento llega meses después del 20° aniversario de Hannah Montana y luego de ser reconocida como Leyenda Disney por su increíble impacto en la industria del entretenimiento.

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Miley Cyrus hace historia al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Este viernes, 22 de mayo, la intérprete de “End Of the World” se convirtió en la celebridad número 2,845 en obtener este reconocimiento y la primera persona nacida en la década de 1990 o después en recibir este honor, por lo que se trata de un hecho verdaderamente histórico, no sólo para la estrella sino para la industria en general.

Unveiling of Miley Cyrus' star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/Bs9rJZWNqH — Miley Base (@MileyBasee) May 22, 2026

Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama con emotivo discurso

La cantante de 33 años hizo la develación de su estrella con un emotivo discurso en el que ofreció una reflexión sobre el trabajo, la perseverancia y la devoción. “Mi papá solía decir que un rascacielos empieza con un taladro. Y una estrella en el Paseo de la Fama también. No se trata de la fuerza, sino de la perseverancia. Lo que hace tan especial a esta estrella es que es una acumulación de devoción. La estrella no es algo que se gana como en un juego de temporada. No es algo que puedes perseguir o coleccionar. No es algo por lo que grabas tu próximo disco y luego lo cargas como un trofeo... ¡Mi nombre está grabado en terrazzo dorado y rosado!”, expresó.

Su discurso continuó con una sólida promesa para todos sus fans y la industria: “Me comprometo a continuar con el ciclo de creación, porque eso es para lo que realmente vivo”. La estrella finalizó su speech hablando sobre el legado que le gustaría dejar, pues espera que su arte trascienda a través futuras generaciones.

El impacto de Miley Cyrus en la industria del entretenimiento

El impacto de Miley Cyrus en la industria del entretenimiento es inigualable. La estrella debutó como actriz infantil desde muy temprana edad. Con tan sólo 13 años se volvió todo un icono de la televisión al interpretar a la emblemática Hannah Montana, personaje que se mantiene como el más lucrativo en la historia de Disney. Según Bloomberg, la franquicia le generó más de $1,400 millones de dólares a la compañía del ratón.

A nivel musical, Miley también cuenta con una impresionante trayectoria. La artista posee tres GRAMMYs, un BRIT, cinco Billboard Music Awards, ocho récords Guiness y diversos premios MTV. Sin duda, ¡toda una estrella!