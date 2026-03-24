¿No quiso participar? Emily Osment revela por qué no estuvo presente en el 20° Aniversario de Hannah Montana

La nostalgia nos invade porque Miley Cyrus ha vuelto a la pantalla chica, esta vez con el especial en Disney Plus por el 20° Aniversario de Hannah Montana. Sin embargo, muchos fans han quedado sorprendidos luego de ver que una de las actrices más queridas de la icónica serie no estuviera presente en este proyecto. Así es, estamos hablando de Emily Osment, quien interpretó el papel de Lilly Truscott, pues expresó que por motivos de rodaje con otro proyecto no pudo ser parte del proyecto que marcó a miles de generaciones.

¿Qué dijo Emily Osmet sobre su ausencia en el especial del 20° Aniversario de Hannah Montana?

A través de redes sociales la reconocida actriz y estrella de Disney, Emily Osment, mencionó que debido al rodaje de “Georgie y Mandy” no pudo ser parte del proyecto que celebra los 20 años de Hannah Montana. Sin embargo, agradeció a todos y cada uno de los fans. “Estamos muy agradecidos de que ustedes todavía aman el proyecto. Estoy muy orgullosa de ser parte de el”, fueron palabras de la actriz que dió vida al personaje de Lilly Truscott, misma que fue la mejor amiga de Miley Stewart en la serie y la acompañó en cada una de sus aventuras. El personaje de Osment fue uno de los más queridos por todos los fans debido a su gran alegría y simpatía además de que interpretaba a Lola Luftnagle, un personaje que adoptaba para acompañar a Hannah Montana a sus presentaciones y el cual era característico por usar pelucas de colores.

Por otra parte, otro de los actores que no estuvo presente fue Mitchell Musso, quién dió vida al personaje de Oliver. Sin embargo, el actor dedicó un mensaje al proyecto en su cuenta de instagram en dónde recordó todos los buenos momentos que pasó durante la grabación de la serie. “Hannah Montana se ganó mi corazón y nunca me soltó. Literalmente crecimos con ustedes: jornadas largas, horarios locos, aprendiendo diálogos, riéndonos a carcajadas entre tomas y descubriendo la vida mientras las cámaras grababan”, fueron algunas palabras del actor mientras que también agradeció a Miley, Emily, Jason, Billy Ray, Moisés y todo el equipo de Disney por confiar en él.

¿Dónde y cuándo ver el especial por el 20° Aniversario de Hannah Montana?

El especial de Hannah Montana que celebra sus 20 años ya se encuentra disponible desde hoy, 24 de marzo de 2026, a través de Disney Plus. Este proyecto cuenta con el regreso de Miley Cyrus como la icónica estrella musical que marcó a miles de generaciones con canciones como “The Best of Both Worlds”, “Nobody's Perfect”, “He Could Be the One”, “The Climb”, entre otras. Por su parte este proyecto cuenta con el cameo de Selena Gomez, lo que ha emocionado a muchos fans.