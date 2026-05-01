Famoso cineasta pierde su Oscar en el aeropuerto: “Esto no le hubiera pasado a DiCaprio”

¡Indignación en el mundo del cine! Pavel Talkin, ganador del Oscar a Mejor Largometraje Documental por “Mr. Nobody against Putin”, reportó la pérdida de su estatuilla en un aeropuerto de Nueva York. Según reportes internacionales, el cineasta ruso estaba a punto de tomar un vuelo hacia Alemania desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. No obstante, funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) le impidieron abordar con el galardón porque consideraron que podría ser usado como arma, por lo que lo obligaron a facturar la estatuilla.

El Oscar de Pavel Talankin desapareció al aterrizar en Alemania

Dado que Talankin no viajaba con maleta documentada, las autoridades del aeropuerto lo obligaron a facturar la estatuilla. Según se informa, fueron los mismos funcionarios quienes le ayudaron a empacar el galardón en una caja de cartón. Todo marchaba bien. Sin embargo, al aterrizar en Alemania el Oscar había desaparecido. Robin Hessman, quien respaldó el documental, ayudó a Talankin a levantar el reporte, dado que el cineasta no domina el inglés.

De acuerdo con Hessman, el ganador al Oscar ha viajado múltiples veces con su estatuilla y en ninguna ocasión le habían pedido que la documentara. "Esto no le hubiera pasado a Leonardo DiCaprio", aseguró la productora para la BBC.

Reportan el hallazgo del Oscar de Pavel Talankin tras horas desaparecido: ¿Qué pasó?

Una vez que el caso se hizo viral, la aerolínea lanzó un comunicado en el que lamentaron la situación y se comprometieron a hallar la estatuilla. Afortunadamente, días después del incidente, el Oscar apareció. Este viernes se informó que el galardón de la Academia fue hallado en Fráncfort, por lo que no queda más que coordinar una entrega personal con Talankin. La aerolínea también se comprometió a investigar el suceso.

¿Quién es Pavel Talankin, ganador del Oscar por “Mr. Nobody against Putin”?

Pavel Talankin es un cineasta ruso de 35 años. En la 98a edición de los Premios Oscar se llevó la estatuilla a Mejor Largometraje Documental por “Mr. Nobody against Putin”. La cinta muestra el adoctrinamiento en colegios rusos a favor de la guerra por la invasión de Moscú a Ucrania, la cual inició en febrero de 2022 y no ha parado. Cabe mencionar que este documental se realizó con material que fue sacado de contrabando desde Rusia.

"Durante cuatro años hemos mirado al cielo en busca de estrellas fugaces para pedir un deseo muy importante... Pero hay países donde, en lugar de estrellas fugaces, caen bombas del cielo y vuelan drones. Por el bien de nuestro futuro y por el bien de todos nuestros hijos, pongamos fin a todas las guerras", señaló Talankin durante su discurso de aceptación.