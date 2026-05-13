Actriz de Hollywood DE LUTO, muere su hermano a los 74 años, tras sufrir una larga enfermedad

Sharon Stone, famosa por aparecer en cintas como Casino e Instinto Básico, está de luto: muere su hermano, Michael Stone a los 74 años. La noticia fue confirmada por la reconocida actriz de Hollywood a través de un breve comunicado vía Instagram, en el que informó que éste había sufrido de una larga enfermedad, sin dar más detalles al respecto.

“Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido tras una larga enfermedad. Le desamor paz”, se lee en el escrito firmado por Sharon y sus hijos, Roan, Laird y Quinn. La noticia se vio acompañada de una postal de Michael.

Si bien la actriz de 68 años no dio a conocer más detalles al respecto, su publicación sobre el lamentable fallecimiento de su hermano, Michael, ya cuenta con miles de comentarios en los que seguidores, amigos y colegas le ofrecen su más sentido pésame ante tan terrible pérdida.

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¿Quién es Michael Stone, el hermano de Sharon Stone que murió por una larga enfermedad?

Al igual que Sharon, Michael también destacó en la industria del entretenimiento. De hecho, ambos protagonizaron la cinta The Quick and the Dead en 1995. De acuerdo con su ficha filmográfica, su debut en la gran pantalla se dio en 1990 con End of the Night, mientras que su trayectoria incluye otros títulos como CSI: Miami, The Bold and the Beautiful, Eraser y Malevolence, por mencionar algunos. Su último trabajo en la industria del cine fue en 2022 con la cinta Destinos Opuestos.

¿Cuántos hermanos tiene Sharon Stone?

La familia de Sharon Stone está compuesta de cuatro hermanos, incluida la famosa actriz de Hollywood, fruto del matrimonio entre Joe y Dorothy. Tal como lo señaló Sharon, Michael era el mayor de la familia, seguido por la celebridad. Posteriormente, llegaría su hermano menor, Patrick, y después la pequeña Kelly.

Lamentablemente, Patrick también perdió la vida hace algunos años. La actriz se despidió de su hermano menor en 2023, luego de que éste sufriera un ataque al corazón tan sólo 17 meses después de perder a su hijo de casi un año, River.

Descansen en paz, Michael, Patrick y River Stone.