Muere una de las figuras que redefinió el rock, fue pieza fundamental de la música de John Lennon, Aerosmith y Alice Cooper

Hace unas horas se confirmó la muerte de una de las figuras que le dieron forma al rock que tanto hemos escuchado en las últimas décadas pues Jack Douglas, uno de los productores que ayudó a John Lennon, Aerosmith, Alice Copper o Patti Smith partió a la edad de 80 años dejando un gran legado en la música.

El productor neoyorkino formó parte de la historia del rock, colaborando con algunos de los mejores álbumes de todos los tiempos y con diversos artistas, un logro que pocos pueden presumir.

¿Quién fue Jack Douglas?

Hablar de Jack Douglas es hacer mención a una de las figuras del rock más destacadas de la década de las 70’s y 80’s, pues su visión le hizo trabajar con algunas de las figuras más grandes de esos años, siendo uno de los productores más buscados de todo el mundo en pleno apogeo del género.

¿Cuáles fueron los trabajos más destacados de Jack Douglas?

Aunque a través de las décadas Jack Douglas se ganó un nombre dentro de la escena mundial al colaborar con una gran cantidad de artistas, hay al menos tres con los que dejó su nombre por lo más alto, pues se trata de John Lennon, Aerosmith, Alice Cooper y Patti Smith.

Con la banda de rock Aerosmith logró una estrecha relación durante sus primeros años, donde incluso de lo conoció como el sexto integrante pues trabajó en sus primeros discos Get Your Wings (1974), Toys In The Attic (1975), Rocks (1976) y Draw The Line (1977), siendo estos los más exitosos de la banda.

Otro de sus trabajos que pasaron a la historia del rock fue cuando fungió como ingeniero de audio de ‘Imagine’ de John Lennon, además de replicar este trabajo y ser productor de Yoko Ono y Lennon en ‘Double Fantasy’.

¿De qué murió Jack Douglas?

Los primeros detalles públicos sobre su fallecimiento de acuerdo con su familia es que el productor partió debido a complicaciones derivadas de un linfoma. El mítico productor falleció la noche de este lunes a la edad de 80 años rodeado por sus seres queridos.

